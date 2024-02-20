İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'dan "turistik gezi" eleştirilerine yanıt: Çocuklarımıza ket vurmuş oluyorlar

"HEYECAN VE STRES YOKTU"

"Roketi ilk gördüğünüzde ne hissettiniz?" sorusuna yanıt veren Gezeravcı, "Herhangi bir heyecan söz konusu değildi. Çünkü görevlerin hazırlık aşamasında müthiş bir motivasyonla mental fiziksel ve psikolojik olarak göreve hazır vaziyetteydik. Görevin akışı esnasında da sürpriz olarak kabul edebileceğimiz herhangi bir durumla karşılaşma durumu söz konusu değildi. Heyecana strese sebep olan herhangi bir faktör yoktu benim açımdan. Son derece mutluyduk.

Ekip arkadaşlarımızın da mutluluğuna onların vermiş olduğu doğal reaksiyonlara tanıklık etmek güzel bir tecrübeydi, güzel bir andı." ifadelerini kullandı.