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Haberler Yaşam İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'dan "turistik gezi" eleştirilerine yanıt: Çocuklarımıza ket vurmuş oluyorlar
Giriş Tarihi: 20.02.2024 09:42 Güncelleme Tarihi: 20.02.2024 09:43

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'dan "turistik gezi" eleştirilerine yanıt: Çocuklarımıza ket vurmuş oluyorlar

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, uzay görevini tamamlamasının ardından A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Uzayın artık erişilebilir bir hedef olduğunu belirten Gezeravcı, gençlere tavsiyelerde bulunarak "Her alanda kendilerini geliştirmek için çaba harcasınlar. Potansiyellerinin farkında olsunlar. Özgüvenleri yerinde olsun onlara yeterli." ifadelerini kullandı. Gezeravcı ayrıca, "turistik gezi" eleştirilerine de yanıt verdi, "Eleştirenler çocuklarımıza ket vurmuş oluyor" dedi. İşte detaylar...

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı’dan turistik gezi eleştirilerine yanıt: Çocuklarımıza ket vurmuş oluyorlar

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, uzay görevini tamamlamasının ardından dünyaya döndü. A Haber'e özel açıklamalarda bulunan Gezeravcı, gençlere tavsiyelerde bulundu, "turistik gezi" eleştirilerine yanıt verdi.

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı’dan turistik gezi eleştirilerine yanıt: Çocuklarımıza ket vurmuş oluyorlar

"HEYECAN VE STRES YOKTU"

"Roketi ilk gördüğünüzde ne hissettiniz?" sorusuna yanıt veren Gezeravcı, "Herhangi bir heyecan söz konusu değildi. Çünkü görevlerin hazırlık aşamasında müthiş bir motivasyonla mental fiziksel ve psikolojik olarak göreve hazır vaziyetteydik. Görevin akışı esnasında da sürpriz olarak kabul edebileceğimiz herhangi bir durumla karşılaşma durumu söz konusu değildi. Heyecana strese sebep olan herhangi bir faktör yoktu benim açımdan. Son derece mutluyduk.

Ekip arkadaşlarımızın da mutluluğuna onların vermiş olduğu doğal reaksiyonlara tanıklık etmek güzel bir tecrübeydi, güzel bir andı." ifadelerini kullandı.

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İlk Türk astronot Alper Gezeravcı’dan turistik gezi eleştirilerine yanıt: Çocuklarımıza ket vurmuş oluyorlar

"ROKETİN NE KADAR GÜÇLÜ OLDUĞUNU YAŞAYARAK İDRAK ETTİK"

"Roketin hakikatten güçlü bir hava taşıtı olduğunu idrak etme şansımız oldu." diyen Gezeravcı, şu ifadeleri kullandı:

"Daha öncesinde askeri jetlerle uçma şansına erişmiş olan bir insanım dolayısıyla o elinizin altındaki takatin erişebildiği alışılabilmiş yeryüzündeki standartların dışındaki süratlere erişebilmiş bir insan olarak az çok öngörüm olmasına rağmen roketin dikey kalkışı esnasında ne derece süratini artırabilecek kadar güçlü olduğunu bir kere yaşayarak idrak ettik.

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı’dan turistik gezi eleştirilerine yanıt: Çocuklarımıza ket vurmuş oluyorlar

"AÇIĞA ÇIKAN ISI VE ALEV OLUŞUMUNU GÖRME ŞANSIMIZ OLDU"

F-16'da uçarken dahi o dışarıdan insanın içini titreten güç uçağın içerisindeyken o derece hissedilmiyor biz hep onun önündeyiz. Ancak burada roketin bütün titreşimini bütün heybetini bütün o takatini hissedecek seviyede bir tecrübeydi.

Kapsülün içerisinde suni bir soğutma işlemi gerçekleştiriliyor. Sistemler de ekstra soğutularak o giriş anında maruz kalacağımız 6-7 dakikalık süre içerisinde erişilecek sıcaklıklardan korumaya yönelik farklı soğuma derecelerine eriştiriliyor. Dolayısıyla çok bariz derecede hissetmedik sadece görsel olarak bütün sürtünmeyi sonrasında açığa çıkan ısı ve alev oluşumunu görme şansımız oldu." diye konuştu.

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı A Haber'de | Video

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı’dan turistik gezi eleştirilerine yanıt: Çocuklarımıza ket vurmuş oluyorlar

"SIRA DIŞI BİR DENEYİMDİ"

Gezeravcı, şu ifadeleri kullanı:

"Sıra dışı olan öbür taraftaki deneyimdi tekrardan öze dönüş gibi oldu. Yeryüzünde şu anda ayağımızı yere basabilmemizin bile aslında bir nimet olduğunu fark etmenin idrakiyle yeryüzüne dönmüş olduk.

"TÜM GÖREVLERİ İCRA ETMEYE HAZIR VAZİYETTEYİZ"

Bugünlere devletimin imkanlarıyla gelmiş bir vatandaşım bundan sonra da devletimin emrindeyim. Verilen bütün görevleri icra edecek şekilde aldığımız eğitimin devamı niteliğindeki tüm görevleri icra etmeye hazır vaziyetteyiz.

Yüksek potansiyellerini gelecekte ortaya koyacak tüm kardeşlerimize de ilham olacak şekilde onlara bu işin her ne kadar adım attığımız yer dünyadan çok daha uzakta uzayda bir nokta olsa da bunun erişilebilir bir hedef olduğunu hepsine bir kere daha idrak etmelerini vesile olacak şekilde ülkemizin tüm şehirlerine giderek o kardeşlerimize dokunabilecekleri erişebilecekleri bir noktada olduğumuzu hissettirecek şekilde adım atmak niyetindeyiz."

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