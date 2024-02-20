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İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'dan "turistik gezi" eleştirilerine yanıt: Çocuklarımıza ket vurmuş oluyorlar
Giriş Tarihi: 20.02.2024 09:42
Güncelleme Tarihi: 20.02.2024
09:43
İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'dan "turistik gezi" eleştirilerine yanıt: Çocuklarımıza ket vurmuş oluyorlar
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, uzay görevini tamamlamasının ardından A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Uzayın artık erişilebilir bir hedef olduğunu belirten Gezeravcı, gençlere tavsiyelerde bulunarak "Her alanda kendilerini geliştirmek için çaba harcasınlar. Potansiyellerinin farkında olsunlar. Özgüvenleri yerinde olsun onlara yeterli." ifadelerini kullandı. Gezeravcı ayrıca, "turistik gezi" eleştirilerine de yanıt verdi, "Eleştirenler çocuklarımıza ket vurmuş oluyor" dedi. İşte detaylar...