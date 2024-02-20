Video Haber Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı A Haber'de | Video
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı A Haber'de | Video

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı A Haber'de | Video

20.02.2024 | 09:02

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı uzay görevini tamamlamasının ardından Türkiye'ye döndü. Gezeravcı, A Haber'den Yusuf Gül'ün sorularını yanıtladı. Gezeravcı, uzayın artık erişilebilir bir hedef olduğunu açıklarken gençlere de tavsiyelerde bulundu.

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