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Giriş Tarihi: 21.04.2025 07:41 Güncelleme Tarihi: 21.04.2025 07:41

İlk yerli ve milli haberleşme uydusu! Türksat 6A nedir, ne zaman hizmete alınacak? Ulaştırma ve Altyapı Bakanı açıkladı!

Türkiye'nin uzaydaki gücünü artıracak dev adımda sona gelindi. İlk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın hizmete alınacağı tarih belli oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı tarafından yapılan açıklamada, Türksat 6A'nın üretim sürecinin tamamlandığı ve hizmete alınacağı tarihin netleştiği duyuruldu. Peki, Türksat 6A nedir, ne zaman hizmete alınacak? İşte, detaylar...

İlk yerli ve milli haberleşme uydusu! Türksat 6A nedir, ne zaman hizmete alınacak? Ulaştırma ve Altyapı Bakanı açıkladı!

Uzay ve teknoloji alanındaki yerli hamlelerine bir yenisini daha ekleyen Türkiye, ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A ile dikkatleri üzerine çekiyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Türksat 6A'nın son durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Uydu, hem kapasiteyi artıracak hem de Türkiye'nin bağımsız haberleşme altyapısına önemli katkı sağlayacak. Peki, Türksat 6A ne zaman ne zaman hizmete alınacak, hangi görevleri üstlenecek?

İlk yerli ve milli haberleşme uydusu! Türksat 6A nedir, ne zaman hizmete alınacak? Ulaştırma ve Altyapı Bakanı açıkladı!

TÜRKSAT 6A NEDİR?

Türksat 6A, Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusudur. TÜRKSAT, TÜBİTAK UZAY, ASELSAN ve TUSAŞ iş birliğiyle geliştirilen bu uydu, Türkiye'nin uzay teknolojilerindeki dışa bağımlılığını azaltmayı hedefleyen stratejik bir projedir. Uydu, televizyon yayıncılığı, geniş bant internet hizmetleri, veri iletimi ve kamu güvenliği iletişimi gibi birçok alanda hizmet verecek.

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İlk yerli ve milli haberleşme uydusu! Türksat 6A nedir, ne zaman hizmete alınacak? Ulaştırma ve Altyapı Bakanı açıkladı!

TÜRKSAT 6A NE ZAMAN HİZMETE ALINACAK?

Türkiye'nin yerli ve milli uydusu Türksat 6A bugün hizmete alınacak!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Türksat 6A'nın hizmete alınmasıyla uydularımızın kapsama alanı 3,5 milyar kişiden 5 milyar kişiye ulaşacak, uydumuz en az 15 yıl hizmet verecek." ifadelerini kullandı.

İlk yerli ve milli haberleşme uydusu! Türksat 6A nedir, ne zaman hizmete alınacak? Ulaştırma ve Altyapı Bakanı açıkladı!

Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Türkiye'nin uydu serüveninin 1994'te yörüngede yer edinen Türksat 1B ile başladığını, bu uyduyu 1996'da Türksat 1C ve 2001'de Türksat 2A'nın takip ettiğini anımsattı.

İlk yerli ve milli haberleşme uydusu! Türksat 6A nedir, ne zaman hizmete alınacak? Ulaştırma ve Altyapı Bakanı açıkladı!

Yaklaşık 20 yıllık çalışmanın sonucu olan Türksat 6A'nın yapımında, 3A, 4A ve 4B uydularında görev yapan Türksat mühendislerinin yer aldığına işaret eden Uraloğlu, "Türksat'ın Teknoloji Transfer Programı kapsamında uzay teknolojileri alanında eğitim alan Türksat mühendislerinin katkısıyla 6A en yüksek yerlilik oranıyla üretildi. Bu başarıyla ülkemiz, haberleşme uydusu üretebilen 11 ülke arasına adını yazdırdı." değerlendirmesinde bulundu.