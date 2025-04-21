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İlk yerli ve milli haberleşme uydusu! Türksat 6A nedir, ne zaman hizmete alınacak? Ulaştırma ve Altyapı Bakanı açıkladı!
Giriş Tarihi: 21.04.2025 07:41
Güncelleme Tarihi: 21.04.2025
07:41
İlk yerli ve milli haberleşme uydusu! Türksat 6A nedir, ne zaman hizmete alınacak? Ulaştırma ve Altyapı Bakanı açıkladı!
Türkiye'nin uzaydaki gücünü artıracak dev adımda sona gelindi. İlk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın hizmete alınacağı tarih belli oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı tarafından yapılan açıklamada, Türksat 6A'nın üretim sürecinin tamamlandığı ve hizmete alınacağı tarihin netleştiği duyuruldu. Peki, Türksat 6A nedir, ne zaman hizmete alınacak? İşte, detaylar...