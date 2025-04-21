İlk yerli ve milli haberleşme uydusu! Türksat 6A nedir, ne zaman hizmete alınacak? Ulaştırma ve Altyapı Bakanı açıkladı!

Uzay ve teknoloji alanındaki yerli hamlelerine bir yenisini daha ekleyen Türkiye, ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A ile dikkatleri üzerine çekiyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Türksat 6A'nın son durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Uydu, hem kapasiteyi artıracak hem de Türkiye'nin bağımsız haberleşme altyapısına önemli katkı sağlayacak. Peki, Türksat 6A ne zaman ne zaman hizmete alınacak, hangi görevleri üstlenecek?