Türkiye’nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A hizmete alınıyor | Video
Türkiye'nin uzaydaki gücünü artıracak dev adımda sona gelindi. İlk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın hizmete alınacağı tarih belli oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı tarafından yapılan açıklamada, Türksat 6A'nın üretim sürecinin tamamlandığı ve hizmete alınacağı tarihin netleştiği duyuruldu.
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