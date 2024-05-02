İNCİ TANELERİ 13. BÖLÜM İZLE || Kanal D ile İnci Taneleri son bölüm izle!

Dilber, Azem'e olan kırgınlığını sürdürürken Yıldız ile iş kurmaya karar verir. Ayça tesadüfen fark edilen yeteneği ile okulun bahar şenliklerinde görev alır. Ama bu onun için hiç kolay olmayacaktır.

Ayça'nın kaygıları, Azem ile Piraye'yi yeniden birbirine yakınlaştıracaktır. Cihan, hayatının düzene girdiğini düşünürken Reyyaz'dan gelen teklif ile büyük bir kararın eşiğine gelir. Cevabı bulduğunu düşündüğü anda ise aşık olduğu kadına dair öğrendiği gerçek, tüm dengeleri değiştirecektir.