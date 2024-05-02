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Haberler Yaşam İNCİ TANELERİ 13. BÖLÜM İZLE || Kanal D ile İnci Taneleri son bölüm izle!
Giriş Tarihi: 02.05.2024 20:00 Güncelleme Tarihi: 02.05.2024 20:00

İNCİ TANELERİ 13. BÖLÜM İZLE || Kanal D ile İnci Taneleri son bölüm izle!

İnci Taneleri yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Kanal D'de Perşembe günleri yayına gelen dizinin fragmanının yayınlanmasıyla 13. bölümde neler olacak merakla bekleniyor. Yılmaz Erdoğan'ın hayat verdiği Azem Yücedağ'ın hayata tutunma hikayesini konu alan dizinin yeni bölümü izleyenler tarafından araştırılıyor. İşte, İnci Taneleri 13. Bölüm izle!

İNCİ TANELERİ 13. BÖLÜM İZLE || Kanal D ile İnci Taneleri son bölüm izle!

Yılmaz Erdoğan, Hazer Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan gibi başarılı oyuncuların yer aldığı dizinin yeni bölümü merakla bekleniyordu. Dilber'in Azem'e olan kırgınlığı sürerken, bir yandan da Yıldız ile iş kurmaya karar verir. Peki, yeni bölümde neler olacak? İşte, İnci Taneleri 13. bölüm izle!

İNCİ TANELERİ 13. BÖLÜM İZLE || Kanal D ile İnci Taneleri son bölüm izle!

İNCİ TANELERİ 13. BÖLÜM İZLE

İnci Taneleri 13. bölüm Perşembe akşamı saat 20.00'da Kanal D'de yayınlanıyor!

Yeni bölümü aşağıda yer alan linkler aracılığıyla izleyebilirsiniz;

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İNCİ TANELERİ 13. BÖLÜM İZLE || Kanal D ile İnci Taneleri son bölüm izle!

İNCİ TANELER 13. BÖLÜM ÖZETİ

Kanal D'nin, BKM imzalı dizisi "Yılmaz Erdoğan'dan İnci Taneleri" perşembe akşamı yeni bölümü ile ekrana geliyor. Yılmaz Erdoğan'ın hayat verdiği Azem Yücedağ'ın hayata tutunma hikayesini konu alan dizinin yeni bölümünün özeti şöyle;

https://www.kanald.com.tr/inci-taneleri/bolumler

https://www.youtube.com/@incitaneleribkm

İNCİ TANELERİ 13. BÖLÜM İZLE || Kanal D ile İnci Taneleri son bölüm izle!

Dilber, Azem'e olan kırgınlığını sürdürürken Yıldız ile iş kurmaya karar verir. Ayça tesadüfen fark edilen yeteneği ile okulun bahar şenliklerinde görev alır. Ama bu onun için hiç kolay olmayacaktır.

Ayça'nın kaygıları, Azem ile Piraye'yi yeniden birbirine yakınlaştıracaktır. Cihan, hayatının düzene girdiğini düşünürken Reyyaz'dan gelen teklif ile büyük bir kararın eşiğine gelir. Cevabı bulduğunu düşündüğü anda ise aşık olduğu kadına dair öğrendiği gerçek, tüm dengeleri değiştirecektir.

İNCİ TANELERİ 13. BÖLÜM İZLE || Kanal D ile İnci Taneleri son bölüm izle!

BKM imzalı "Yılmaz Erdoğan'dan İnci Taneleri" dizisinin güçlü oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan ile birlikte Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Rıza Kocaoğlu, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan yer alıyor. Herkesin 'inci'likli bir hikayesinin olduğu projenin yönetmen koltuğunda ise Şenol Sönmez oturuyor.

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