İNCİ TANELERİ 14. BÖLÜM FRAGMANI || Kanal D ile İnci Taneleri yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

İNCİ TANELERİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Dilber, Azem'e olan kırgınlığını sürdürürken Yıldız ile iş kurmaya karar verir. Ayça tesadüfen fark edilen yeteneği ile okulun bahar şenliklerinde görev alır. Ama bu onun için hiç kolay olmayacaktır.