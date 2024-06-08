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Haberler Yaşam İNŞİRAH SURESİ OKUNUŞU, İnşirah Suresi Anlamı, Arapça Türkçe Yazılışı, Meali ve Tefsiri
Giriş Tarihi: 08.06.2024 09:31 Güncelleme Tarihi: 08.06.2024 09:31

İNŞİRAH SURESİ OKUNUŞU, İnşirah Suresi Anlamı, Arapça Türkçe Yazılışı, Meali ve Tefsiri

İnşirah Suresi, Kur'an-ı Kerim'de yer alan doksan dördüncü suredir. Mekke döneminde nazil olduğu konusunda ittifak vardır. 8 ayetten oluşmuştur ve adını ''elem neşrah leke'' ifadesinden almıştır. Sure, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v) tebliğin ilk dönemlerinde maruz kaldığı sıkıntıların ardından inmiştir. Hadis kaynaklarında bu surenin faziletlerine dair pek çok bilgi yer almıştır. İnşirah Suresi okunuşu, anlamı, meali, tefsiri ve faziletleri için ayrıntıları inceleyebilirsiniz. İşte, İnşirah Suresi Arapça yazılışı, Türkçe anlamı ve dinle seçeneği...

İNŞİRAH SURESİ OKUNUŞU, İnşirah Suresi Anlamı, Arapça Türkçe Yazılışı, Meali ve Tefsiri

İnşirah Suresi, Mekke döneminde nazil olan surelerden birisidir. 8 ayetten oluşmuştur. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v) tebliğin ilk dönemlerinde yaşadığı sıkıntıların ardından inmiştir. İnşirah Suresi'nin başında Hz. Peygamber'e, "Senin göğsünü açmadık mı?" hitap edilmiştir. Yaşanan her türlü sıkıntının ardından sıkça okunmaktadır. Hadis kaynaklarında İnşirah Suresi faziletleri ile ilgili birçok bilgi yer alır. İşte, İnşirah Suresi okunuşu, Arapça yazılışı, Türkçe anlamı, meali ve tefsiri

İNŞİRAH SURESİ OKUNUŞU, İnşirah Suresi Anlamı, Arapça Türkçe Yazılışı, Meali ve Tefsiri

İNŞİRAH SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU

Bismillahirrahmânirrahîm.
1- Elem neşrah leke sadrek
2- Ve vada'na 'anke vizreke
3- Elleziy enkada zahreke
4- Ve refa'na leke zikreke
5- Feinne me'al'usri yüsren
6- İnne me'al'usri yüsren
7- Feiza ferağte fensab
8- Ve ila rabbike ferğab

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İNŞİRAH SURESİ OKUNUŞU, İnşirah Suresi Anlamı, Arapça Türkçe Yazılışı, Meali ve Tefsiri

İNŞİRAH SURESİ TÜRKÇE ANLAMI

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
1- Senin için bağrını açmadık mı?
2- İndirmedik mi senden o yükünü?
3- O sırtında gıcırdamakta olan (ve bu şekilde sana eziyet veren) yükünü?
4- Senin şanını yüceltmedik mi?
5- Demek ki, zorlukla beraber bir kolaylık var.
6- Evet o zorlukla beraber bir kolaylık var!
7- O halde boş kaldığında yine kalk yorul!
8- Ve ancak Rabbinden ümit et, hep O'na doğrul!

İNŞİRAH SURESİ OKUNUŞU, İnşirah Suresi Anlamı, Arapça Türkçe Yazılışı, Meali ve Tefsiri

İNŞİRAH SURESİ DİNLE

Kur'an-ı Kerim'de yer alan ve içeriğinde çok önemli bilgiler bulunan İnşirah Suresi dinlemek isteyenler doğru yerdeler. İnşirah Suresinin aşağıda ve yukarı yer alan video kısmından dinleyebilirsiniz.

İnşirah Suresi dinle! İnşirah Suresi Arapça Dinle Türkçe anlamı oku | Video

İNŞİRAH SURESİ OKUNUŞU, İnşirah Suresi Anlamı, Arapça Türkçe Yazılışı, Meali ve Tefsiri

İNŞİRAH SURESİ FAZİLETLERİ

İnşirâh sûresinin faziletiyle ilgili olarak, "Kim Elem neşrah sûresini okursa âdeta üzüntülü olduğum sırada yanıma gelip beni rahatlatmış sayılır" meâlinde bir hadis rivayet edilmişse de (Zemahşerî, III, 222) bu rivayet muteber sayılmamıştır. Türkçe'deki, "Elif demeden 'fergab'a çıkılmaz" deyiminde bu sûrenin son kelimesine işaret vardır.

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