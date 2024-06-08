Haberler
Yaşam
İNŞİRAH SURESİ OKUNUŞU, İnşirah Suresi Anlamı, Arapça Türkçe Yazılışı, Meali ve Tefsiri
Giriş Tarihi: 08.06.2024 09:31
Güncelleme Tarihi: 08.06.2024
09:31
İnşirah Suresi, Kur'an-ı Kerim'de yer alan doksan dördüncü suredir. Mekke döneminde nazil olduğu konusunda ittifak vardır. 8 ayetten oluşmuştur ve adını ''elem neşrah leke'' ifadesinden almıştır. Sure, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v) tebliğin ilk dönemlerinde maruz kaldığı sıkıntıların ardından inmiştir. Hadis kaynaklarında bu surenin faziletlerine dair pek çok bilgi yer almıştır. İnşirah Suresi okunuşu, anlamı, meali, tefsiri ve faziletleri için ayrıntıları inceleyebilirsiniz. İşte, İnşirah Suresi Arapça yazılışı, Türkçe anlamı ve dinle seçeneği...