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İple ayaklarını bağlayıp çöpe attı: “Bu göz göre göre cinayet!”
Giriş Tarihi: 16.02.2025 15:53
Güncelleme Tarihi: 16.02.2025
15:55
İple ayaklarını bağlayıp çöpe attı: “Bu göz göre göre cinayet!”
Denizli'de vicdanları sarsan bir olay yaşandı… Çöp atmaya giden bir vatandaş çöp konteyneri içerisinde ayakları iple bağlanmış köpek buldu. Çöp konteynerini gören güvenlik kamerasına bakan vatandaşlar, bir kadının köpeği çöp kovasıyla birlikte konteynere attığını gördü. Köpeği konteynerde bulan çift polis merkezine giderek şikayetçi oldu.