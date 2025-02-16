İple ayaklarını bağlayıp çöpe attı: “Bu göz göre göre cinayet!”

"BU GÖZ GÖRE GÖRE CİNAYET"

Köpeği çöp konteynerinde bulan Çetin Orhan ve eşi Ceren Tatlı Orhan, köpeğin ilk bakımlarını yapmalarının ardından polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Köpeğin sağlık durumunun iyi olduğunu ancak psikolojisinin çok kötü olduğunu ifade eden Ceren Tatlı Orhan, "İlk bulduğumuzda korkudan titriyordu.