Video Yaşam Köpeğin ayaklarını bağlayıp çöpe atan kadın kameraya yakalandı | Video
Köpeğin ayaklarını bağlayıp çöpe atan kadın kameraya yakalandı | Video

Köpeğin ayaklarını bağlayıp çöpe atan kadın kameraya yakalandı | Video

16.02.2025 | 13:56

Denizli’de çöp atmaya giden bir vatandaş çöp konteyneri içerisinde ayakları iple bağlanmış köpek buldu. Çöp konteynerini gören güvenlik kamerasına bakan vatandaşlar, bir kadının köpeği çöp kovasıyla birlikte konteynere attığını gördü. Köpeği konteynerde bulan çift polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

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Denizli'nin Çivril ilçesi Stadyum Mahallesi'nde meydana gelen olayda Çetin Orhan, çöp atmak için sokak üzerindeki çöp konteynerine gittiği sırada karşılaştığı manzara karşısında şoke oldu. Çetin Orhan, çöp konteyneri içerisinde ayakları bağlanmış halde bir köpek buldu. Köpeği konteynerden çıkartarak önce evine götüren ardından veterineri arayarak sağlık kontrolü yaptıran Orhan, daha sonra köpeği konteynere atan kişi veya kişileri bulmak istedi.

KÖPEĞİN KONTEYNERE ATILMA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Köpeği bulan vatandaş güvenlik kameralarını incelediği sırada kimliği belirsiz bir kadının köpeği konteynerin içine attığı görüldü. Güvenlik kameralarına yansıyan o görüntülerde kadının omzunda taşıdığı çöp kovasıyla köpeği getirdiği, ardından çöp konteynerinin içine attığı görülüyor. Daha sonra kimliği belirsiz kadının arkasını dönerek gitmesi vicdanları sızlattı. Ayakları bağlanan köpeğin bir süre çöp konteynerinden çıkmaya çalışması da dikkatlerden kaçmadı.

"BU GÖZ GÖRE GÖRE CİNAYET"
Köpeği çöp konteynerinde bulan Çetin Orhan ve eşi Ceren Tatlı Orhan, köpeğin ilk bakımlarını yapmalarının ardından polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Köpeğin sağlık durumunun iyi olduğunu ancak psikolojisinin çok kötü olduğunu ifade eden Ceren Tatlı Orhan, "İlk bulduğumuzda korkudan titriyordu. Üstü kir ve dikenlerle doluydu. Tek tek temizledik, tüylerini kesip yıkadık. Sonra veterinere götürerek tedavisine başladık. Halen çok korkuyor bunu yapan kimse bulunup hak ettiği cezayı almasını istiyoruz. Gerekli yerlere müracaatımızı yaptık. Görüntülerden kim olduğunu anlamak biraz zor ama belki tanıyan olur. Kandil günü ayaklarını bağlayarak bir canı çöp konteynerine atmak insanlık dışı bir olay. Sahiplendirmek istese sahiplenen olurdu. Bu göz göre göre cinayet" dedi.

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