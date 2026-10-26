Haberler
Galeri
Yaşam
İsrail ve Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'deki askeri tatbikatı ne anlama geliyor? | Melih Altınok yazdı
Giriş Tarihi: 26.10.2026 07:04
Güncelleme Tarihi: 26.10.2026 07:05
İsrail ve Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'deki askeri tatbikatı ne anlama geliyor? | Melih Altınok yazdı
Sabah Gazetesi Yazarı Melih Altınok, Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmelerle ilgili çarpıcı bir yazı kaleme aldı. Melih Altınok, "Gazze soykırımı gibi olağanüstü gelişmeler, bugün Doğu Akdeniz'de ortak askeri tatbikat yapacak kadar ayyuka çıkan Hristiyan-Yahudi ittifakıyla sonuçlandı. Geçen sürede Türkiye-Mısır ilişkileri de düzeldi. Kahire'nin Yunanistan'ı batıya açılan kapı olarak görmesi anlaşılır. Ancak Trump'la birlikte ABD'nin bölgemizden çekilmesi ve AB'yi yalnız bırakması bambaşka bir dünyanın habercisi." dedi.