İsrail ve Yunanistan’ın Doğu Akdeniz’deki askeri tatbikatı ne anlama geliyor? | Melih Altınok yazdı

Tam da bu noktada bölgede kilit konumda olan Mısır'ın 2020 yılında Yunanistan'la yaptığı deniz yetki anlaşmasını masaya koyarak yaptığı itiraz tartışılıyor.

Kahire'nin tavrı, 6 yıl önceki konjonktürü esas alan bir refleks.

Gazze soykırımı gibi olağanüstü gelişmeler, bugün Doğu Akdeniz'de ortak askeri tatbikat yapacak kadar ayyuka çıkan Hristiyan-Yahudi ittifakıyla sonuçlandı.