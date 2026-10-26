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Haberler Galeri Yaşam İsrail ve Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'deki askeri tatbikatı ne anlama geliyor? | Melih Altınok yazdı
Giriş Tarihi: 26.10.2026 07:04 Güncelleme Tarihi: 26.10.2026 07:05

İsrail ve Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'deki askeri tatbikatı ne anlama geliyor? | Melih Altınok yazdı

Sabah Gazetesi Yazarı Melih Altınok, Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmelerle ilgili çarpıcı bir yazı kaleme aldı. Melih Altınok, "Gazze soykırımı gibi olağanüstü gelişmeler, bugün Doğu Akdeniz'de ortak askeri tatbikat yapacak kadar ayyuka çıkan Hristiyan-Yahudi ittifakıyla sonuçlandı. Geçen sürede Türkiye-Mısır ilişkileri de düzeldi. Kahire'nin Yunanistan'ı batıya açılan kapı olarak görmesi anlaşılır. Ancak Trump'la birlikte ABD'nin bölgemizden çekilmesi ve AB'yi yalnız bırakması bambaşka bir dünyanın habercisi." dedi.

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İsrail ve Yunanistan’ın Doğu Akdeniz’deki askeri tatbikatı ne anlama geliyor? | Melih Altınok yazdı

Sabah Gazetesi Yazarı Melih Altınok, "The Times of Israel ve Jerusalem Post, İsrail ordusunun dün Yunanistan donanmasıyla birlikte Doğu Akdeniz'de düzenlendiği askeri tatbikatın "Türkiye'ye karşı açık mesaj niteliği taşıdığını" duyurdu." ifadelerini kullandı.

İşte Melih Altınok'un "Türkiye'den Mısır'a 15 bin kilometrekarelik teklif" başlıklı yazısı:

Doğu Akdeniz kaynama noktasına gelmişken Mavi Vatan Kanunu'nun yıl sonuna kadar Meclis'e sunulması bekleniyor.

Türk basını pek oralı değil ama İsrail ve Yunan medyası konuya odaklanmış durumda.

The Times of Israel ve Jerusalem Post, İsrail ordusunun dün Yunanistan donanmasıyla birlikte Doğu Akdeniz'de düzenlendiği askeri tatbikatın "Türkiye'ye karşı açık mesaj niteliği taşıdığını" duyurdu.

Gidişatın farkındalar.

İsrail ve Yunanistan’ın Doğu Akdeniz’deki askeri tatbikatı ne anlama geliyor? | Melih Altınok yazdı

Bu tatbikatın hemen öncesinde Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi'nin 2019 tarihli Türkiye-Libya mutabakatını onaylaması, Atina'nın, Tel Aviv'in ve AB'nin oldubittiyle denizin altındaki enerji kaynaklarına çökme planına darbe vurdu.

Zira Libya'daki her iki rakip yönetim de deniz yetki alanları anlaşmasının arkasında olduğunun ilanı uluslararası hukuk tartışmalarını bitirdi.

1969 Viyana Antlaşmalar Hukuku Sözleşmesi'nin 34. maddesinde kanunlaştırılan Roma hukukunun "pacta tertiis nec nocent nec prosunt" şeklindeki temel prensibi açık:

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İsrail ve Yunanistan’ın Doğu Akdeniz’deki askeri tatbikatı ne anlama geliyor? | Melih Altınok yazdı

"Bir anlaşma yalnızca tarafları bağlar; üçüncü devletler tek taraflı olarak hükümsüz kılamaz."

Yunan muhalefetinin tepkileri, tezimizi destekler nitelikte.

PASOK "Anlaşmanın Yunanistan'ın jeopolitik konumuna ve ulusal çıkarlarına bariz olumsuz etkileri olacak, son derece negatif bir gelişme" diyor.

SYRIZA, KKE ve diğer muhalefet partileri hükümeti dış politikadaki başarısızlık ve strateji yokluğuyla suçluyor. Eski Başbakan Samaras da durumu "dramatik olay" diye tanımlıyor.

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İsrail ve Yunanistan’ın Doğu Akdeniz’deki askeri tatbikatı ne anlama geliyor? | Melih Altınok yazdı

Tam da bu noktada bölgede kilit konumda olan Mısır'ın 2020 yılında Yunanistan'la yaptığı deniz yetki anlaşmasını masaya koyarak yaptığı itiraz tartışılıyor.

Kahire'nin tavrı, 6 yıl önceki konjonktürü esas alan bir refleks.

Gazze soykırımı gibi olağanüstü gelişmeler, bugün Doğu Akdeniz'de ortak askeri tatbikat yapacak kadar ayyuka çıkan Hristiyan-Yahudi ittifakıyla sonuçlandı.

İsrail ve Yunanistan’ın Doğu Akdeniz’deki askeri tatbikatı ne anlama geliyor? | Melih Altınok yazdı
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İsrail ve Yunanistan’ın Doğu Akdeniz’deki askeri tatbikatı ne anlama geliyor? | Melih Altınok yazdı
#TÜRKİYE #DONALD TRUMP #ABD

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