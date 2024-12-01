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Giriş Tarihi: 01.12.2024 10:20 Güncelleme Tarihi: 01.12.2024 10:40

İstanbu'da akılalmaz olay: Dedikodu çıkartıyor diye tornavidayla saldırdı!

Olay İstanbul Şişli Mecidiyeköy ilçesinde gece saatlerinde meydana geldi. Bir kişi kız arkadaşı hakkında dedikodu çıkarttığını iddia ettiği komşusuna tornavidayla saldırdı. Taraflar vatandaşların araya girmesiyle ayrılırken, gece satalerinden ve 1 gün sonra olay yerine gelen Selçuk Y., lastiğini patlattığı park halindeki motosikletli merdivenlerden attı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı. İşte haberin detayları...

DHA
İstanbu’da akılalmaz olay: Dedikodu çıkartıyor diye tornavidayla saldırdı!

Olay, 28 Kasım saat 01.00 sıralarında Şişli Mecidiyeköy'de meydana geldi. İddiaya göre sokaktaki bir binada yaşayan İsmail O. arkadaşı Selçuk Y.'nin (25) kız arkadaşı hakkında dedikodu çıkarttı.

İstanbu’da akılalmaz olay: Dedikodu çıkartıyor diye tornavidayla saldırdı!

Bunu öğrenen Selçuk Y., eline tornavida alıp İsmail O.'nun yaşadığı bina önüne geldi. Burada tornavidayla komşusuna saldıran Selçuk Y.'yi araya giren vatandaşlar olay yerinden uzaklaştırdı.

Şişli'de tornavidalı dedikodu kavgası | Video

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İstanbu’da akılalmaz olay: Dedikodu çıkartıyor diye tornavidayla saldırdı!

LASTİĞİNİ PATLATTIĞI !

Gece saatlerinde bina önüne gelen Selçuk Y., park halindeki motosikletin lastiğini patlatıp yere düşürdü.

İstanbu’da akılalmaz olay: Dedikodu çıkartıyor diye tornavidayla saldırdı!

MOTOSİKLETİ MERDİVENLERDEN ATTI

2 gün sonra olay yerine bir kez daha gelen Selçuk Y. bu kez de motosikleti merdivenlerden attı.

İstanbu’da akılalmaz olay: Dedikodu çıkartıyor diye tornavidayla saldırdı!

Yaşananlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olayın ardından İsmail O.'nun savcılığa giderek şikayette bulunacağı öğrenildi.

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