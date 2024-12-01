Giriş Tarihi: 01.12.2024 10:20
Güncelleme Tarihi: 01.12.2024
10:40
İstanbu'da akılalmaz olay: Dedikodu çıkartıyor diye tornavidayla saldırdı!
Olay İstanbul Şişli Mecidiyeköy ilçesinde gece saatlerinde meydana geldi. Bir kişi kız arkadaşı hakkında dedikodu çıkarttığını iddia ettiği komşusuna tornavidayla saldırdı. Taraflar vatandaşların araya girmesiyle ayrılırken, gece satalerinden ve 1 gün sonra olay yerine gelen Selçuk Y., lastiğini patlattığı park halindeki motosikletli merdivenlerden attı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı. İşte haberin detayları...