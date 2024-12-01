Video Yaşam Şişli’de tornavidalı dedikodu kavgası | Video
Şişli’de tornavidalı dedikodu kavgası | Video

Şişli’de tornavidalı dedikodu kavgası | Video

01.12.2024 | 10:03

Mecidiyeköy’de bir kişi kız arkadaşı hakkında dedikodu çıkarttığını iddia ettiği komşusuna tornavidayla saldırdı. Taraflar vatandaşların araya girmesiyle ayrılırken, gece satalerinden ve 1 gün sonra olay yerine gelen Selçuk Y., lastiğini patlattığı park halindeki motosikletli merdivenlerden attı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, 28 Kasım saat 01.00 sıralarında Şişli Mecidiyeköy'de meydana geldi. İddiaya göre sokaktaki bir binada yaşayan İsmail O., arkadaşı Selçuk Y.'nin (25) kız arkadaşı hakkında dedikodu çıkarttı. Bunu öğrenen Selçuk Y., eline tornavida alıp İsmail O.'nun yaşadığı bina önüne geldi. Burada tornavidayla komşusuna saldıran Selçuk Y.'yi araya giren vatandaşlar olay yerinden uzaklaştırdı.

LASTİĞİNİ PATLATTIĞI MOTOSİKLETİ MERDİVENLERDEN ATTI
Gece saatlerinde bina önüne gelen Selçuk Y., park halindeki motosikletin lastiğini patlatıp yere düşürdü. 2 gün sonra olay yerine bir kez daha gelen Selçuk Y. bu kez de motosikleti merdivenlerden attı. Yaşananlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olayın ardından İsmail O.'nun savcılığa giderek şikayette bulunacağı öğrenildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Beyoğlu’nda oğlu tarafından öldürülen kadının son görüntüleri ortaya çıktı | Video 02:13
Beyoğlu’nda oğlu tarafından öldürülen kadının son görüntüleri ortaya çıktı | Video 01.12.2024 | 11:25
Beyoğlu’nda çorbacıda silahlı küfür kavgası! Kendini vurdu, dışarıya attılar | Video 05:16
Beyoğlu’nda çorbacıda silahlı küfür kavgası! Kendini vurdu, dışarıya attılar | Video 01.12.2024 | 11:00
Şişli’de tornavidalı dedikodu kavgası | Video 00:52
Şişli’de tornavidalı dedikodu kavgası | Video 01.12.2024 | 10:03
Piyasalardaki sahte dolar söylentisi altına olan rağbeti arttırdı | Video 02:46
Piyasalardaki sahte dolar söylentisi altına olan rağbeti arttırdı | Video 01.12.2024 | 10:01
Silivri’de faciadan dönülen kaza kamerada: Park halindeki tır freni boşalınca binaya çarptı | Video 02:10
Silivri'de faciadan dönülen kaza kamerada: Park halindeki tır freni boşalınca binaya çarptı | Video 01.12.2024 | 09:15
İzmir’de 3 gencin öldüğü kavga öncesi kafede yaşanan tartışma kamerada | Video 03:17
İzmir’de 3 gencin öldüğü kavga öncesi kafede yaşanan tartışma kamerada | Video 01.12.2024 | 09:15
Bomba gibi patlayan trafo vatandaşları tedirgin etti | Video 02:46
Bomba gibi patlayan trafo vatandaşları tedirgin etti | Video 01.12.2024 | 09:14
Tuzağa düşürdükleri kişileri, adlarının terör soruşturmasına karıştığını söyleyerek 8 milyon lira dolandırdılar | Video 01:21
Tuzağa düşürdükleri kişileri, adlarının terör soruşturmasına karıştığını söyleyerek 8 milyon lira dolandırdılar | Video 01.12.2024 | 09:06
Önce araca çarptılar, ardından kadın sürücü ile eşini darp edip kaçtılar | Video 01:16
Önce araca çarptılar, ardından kadın sürücü ile eşini darp edip kaçtılar | Video 01.12.2024 | 09:06
Güngören’de çöken binanın altında kalan işçiyi kurtarma çalışmaları 40 saattir sürüyor | Video 01:43
Güngören’de çöken binanın altında kalan işçiyi kurtarma çalışmaları 40 saattir sürüyor | Video 01.12.2024 | 08:38
Akan trafikte camdan aracın üzerine çıkıp dans etti | Video 00:11
Akan trafikte camdan aracın üzerine çıkıp dans etti | Video 01.12.2024 | 08:38
Başakşehir’de kontrolden çıkan İETT otobüsü park halindeki kamyona çarptı | Video 02:44
Başakşehir'de kontrolden çıkan İETT otobüsü park halindeki kamyona çarptı | Video 01.12.2024 | 08:37
Elazığ’da halı saha maçında tekme ve tokatlar havada uçuştu | Video 00:29
Elazığ'da halı saha maçında tekme ve tokatlar havada uçuştu | Video 01.12.2024 | 08:37
Bartın’da feci kaza! Parti dönüşü yarış yapan araç kamyonun altına girdi: 5 ölü | Video 04:52
Bartın'da feci kaza! Parti dönüşü yarış yapan araç kamyonun altına girdi: 5 ölü | Video 01.12.2024 | 08:37
Karabük’te 150 yıllık konak yandı 05:21
Karabük'te 150 yıllık konak yandı 30.11.2024 | 17:05
İstanbul Pendik’te eşinin sevgilisini sokak ortasında böyle öldürdü 00:31
İstanbul Pendik'te eşinin sevgilisini sokak ortasında böyle öldürdü 30.11.2024 | 16:09
SON DAKİKA | Kayseri’de mobilya fabrikasında yangın 00:21
SON DAKİKA | Kayseri'de mobilya fabrikasında yangın 30.11.2024 | 15:07
Esenyurt’ta sınıf arkadaşlarını tekme tokat döven öğrenciler babasını da tehdit etti 04:51
Esenyurt'ta sınıf arkadaşlarını tekme tokat döven öğrenciler babasını da tehdit etti 30.11.2024 | 14:32
Konya’da ters yolda geri geri gelen aracın yaşlı kadına çarpma anı kamerada! 04:26
Konya'da ters yolda geri geri gelen aracın yaşlı kadına çarpma anı kamerada! 30.11.2024 | 12:58
Afyonkarahisar’da yavru kedi girdiği aracın traversinden yarım saatlik müdahale sonrası çıkarıldı 01:50
Afyonkarahisar’da yavru kedi girdiği aracın traversinden yarım saatlik müdahale sonrası çıkarıldı 30.11.2024 | 12:55

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA