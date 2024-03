M.A.Y., markette alışveriş yaparken, birden kız arkadaşının çığlık seslerini duyunca panikledi. Dışarı baktığında kız arkadaşının bulunduğu aracın tanımadığı iki kişi tarafından kaçırıldığını gören M.A.Y. koşsa bile gaspçılara yetişemedi. Kız arkadaşını aracıyla birlikte kaçıran gaspçıların peşine doğru giden M.A.Y, bir yandan olayı polise bildirdi.

İstanbul Beylikdüzü'nde şoke eden olay: Benzinlikle sevgilisinin çığlıklarını duyunca… | Video