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Haberler Yaşam İstanbul Beylikdüzü’nde şoke eden olay: Benzinlikle sevgilisinin çığlıklarını duyunca…
Giriş Tarihi: 30.03.2024 10:16 Güncelleme Tarihi: 30.03.2024 10:32

İstanbul Beylikdüzü’nde şoke eden olay: Benzinlikle sevgilisinin çığlıklarını duyunca…

İstanbul'da M.A.Y., kız arkadaşıyla birlikte markete gitti. Alışveriş için sevgilisini araçta bırakarak markete girdi. Ancak bu sırada bıçaklı iki kişi M.A.Y.'nin kız arkadaşının içinde olduğu aracı gasp etti! Sevgilisinin yardım çığlıkları ile durumu genç, koşsa bile saldırganlara yetişemedi! O anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi…

Yunus Emre KAVAK
İstanbul Beylikdüzü’nde şoke eden olay: Benzinlikle sevgilisinin çığlıklarını duyunca…

Şaşkına çeviren olayın adresi İstanbul'un Beylikdüzü İlçesi'ydi. İki gün önce gece 02.30 sıralarında kız arkadaşı ile eve dönen M.A.Y., alışveriş için markete gitti. Marketin önünde duran M.A.Y. aracın anahtarını kız arkadaşına bırakıp içeri girdi.

İstanbul Beylikdüzü’nde şoke eden olay: Benzinlikle sevgilisinin çığlıklarını duyunca…

M.A.Y., markette alışveriş yaparken, birden kız arkadaşının çığlık seslerini duyunca panikledi. Dışarı baktığında kız arkadaşının bulunduğu aracın tanımadığı iki kişi tarafından kaçırıldığını gören M.A.Y. koşsa bile gaspçılara yetişemedi. Kız arkadaşını aracıyla birlikte kaçıran gaspçıların peşine doğru giden M.A.Y, bir yandan olayı polise bildirdi.

İstanbul Beylikdüzü'nde şoke eden olay: Benzinlikle sevgilisinin çığlıklarını duyunca… | Video

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İstanbul Beylikdüzü’nde şoke eden olay: Benzinlikle sevgilisinin çığlıklarını duyunca…

ARKADAŞINI İNDİRİP ARACI KAÇIRDILAR

Gaspçıları yakalamaya çalışan M.A.Y., şüphelilere yetişemedi. Aracı kaçıran gaspçılar genç kızı kısa bir süre sonra yolda indirerek araçla ortadan kayboldu. Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

İstanbul Beylikdüzü’nde şoke eden olay: Benzinlikle sevgilisinin çığlıklarını duyunca…

Genç kız verdiği ifadesinde araca binen iki kişi bıçakla kendisini tehdit ederek arabayı kaçırdığını kısa bir süre sonra kendisini araçtan indiren şüphelilerin kaçtığını söyledi.

İstanbul Beylikdüzü’nde şoke eden olay: Benzinlikle sevgilisinin çığlıklarını duyunca…

KISA SÜREDE, ARAÇLA GEZERKEN YAKALANDILAR

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri yaptığı çalışmalarla gaspçıların Esenyurt tarafına kaçtığını tespit etti. Çalışmayı derinleştiren polis, kısa sürede şüphelileri tespit etti. Düzenlenen operasyonla gaspçılar Eren K. (24) ve Halil C.B.(25) yakalandı. Gasp edilen araçta bulundu. İkişer suç kaydı bulunan şüpheliler tutuklandı.

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