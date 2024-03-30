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İstanbul Beylikdüzü’nde şoke eden olay: Benzinlikle sevgilisinin çığlıklarını duyunca…
Giriş Tarihi: 30.03.2024 10:16
Güncelleme Tarihi: 30.03.2024
10:32
İstanbul Beylikdüzü’nde şoke eden olay: Benzinlikle sevgilisinin çığlıklarını duyunca…
İstanbul'da M.A.Y., kız arkadaşıyla birlikte markete gitti. Alışveriş için sevgilisini araçta bırakarak markete girdi. Ancak bu sırada bıçaklı iki kişi M.A.Y.'nin kız arkadaşının içinde olduğu aracı gasp etti! Sevgilisinin yardım çığlıkları ile durumu genç, koşsa bile saldırganlara yetişemedi! O anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi…