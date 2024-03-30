Video Yaşam İstanbul Beylikdüzü’nde şoke eden olay: Benzinlikle sevgilisinin çığlıklarını duyunca… | Video
İstanbul Beylikdüzü’nde şoke eden olay: Benzinlikle sevgilisinin çığlıklarını duyunca… | Video

İstanbul Beylikdüzü’nde şoke eden olay: Benzinlikle sevgilisinin çığlıklarını duyunca… | Video

30.03.2024 | 10:22

İstanbul’da M.A.Y., kız arkadaşıyla birlikte markete gitti. Alışveriş için sevgilisini araçta bırakarak markete girdi. Ancak bu sırada bıçaklı iki kişi M.A.Y.’nin kız arkadaşının içinde olduğu aracı gasp etti! Sevgilisinin yardım çığlıkları ile durumu genç, koşsa bile saldırganlara yetişemedi! O anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi…

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