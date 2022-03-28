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Haberler Yaşam Mayın patlayabilir mi, patlarsa ne olur? İstanbul Boğazı sonrası İğneada'da da görülen mayınlar nereden geliyor?
Giriş Tarihi: 28.03.2022 11:45 Güncelleme Tarihi: 28.03.2022 11:45

Mayın patlayabilir mi, patlarsa ne olur? İstanbul Boğazı sonrası İğneada'da da görülen mayınlar nereden geliyor?

Geçtiğimiz hafta sonu İstanbul Boğazı'ndaki mayın alarmı sonrası benzer bir durum bu kez de İğneada'da yaşandı. Bölgeden gelen son dakika açıklamalarında; bölgeye SAS Timlerinin sevk edildiği bildirildi. Peş peşe gelen haberler sonrası "Mayınlar nereden geliyor, patlar mı, patlarsa ne olur?" soruları yanıt aramaya başladı. Bilindiği üzere Rusya'dan flaş bir iddia ortaya atılmış ve Ukraynalıların Odessa yakınlarına döşediği mayınlarda kopmaların yaşandığını bu durumun boğazı da tehdit ettiği ifade edilmişti. Peki, İstanbul ve İğneada'daki Mayınlar nereden geliyor, patlar mı, patlarsa ne olur? İşte detaylar...

Mayın patlayabilir mi, patlarsa ne olur? İstanbul Boğazı sonrası İğneada’da da görülen mayınlar nereden geliyor?

İstanbul Boğazı sonrası İğneada açıklarında görülen mayın, Türkiye'nin gündemindeki yerini aldı. Geçtiğimiz Cumartesi günü boğazda adeta alarma geçilmişti. Daha önce Rusya, Ukrayna'nın Odessa yakınlarına döşediği mayınların boğazı tehdit ettiğini savunmuştu. Hal böyleyken "Mayınlar nereden geliyor, patlar mı, patlarsa ne olur?" soruları gündemdeki yerini aldı. Hava Kuvvetleri İstihbarat Dairesi eski Başkanı Gürsel Tokmakoğlu canlı yayında İğneada açıklarında bulunan mayınla ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, denizlerde ortaya çıkan mayın patlar mı, nereden geliyor? İşte detaylar...

Mayın patlayabilir mi, patlarsa ne olur? İstanbul Boğazı sonrası İğneada’da da görülen mayınlar nereden geliyor?

İKİNCİ MAYIN ŞOKU!

Rusya-Ukrayna savaşı sırasında Karadeniz'e bırakılan mayınların bazıları kontrolden çıkarak Türkiye'ye doğru ilerlemeye başladı. Geçtiğimiz günlerde Boğaz'da balıkçılar mayını fark ederken, SAS timleri başarılı bir şekilde imha etmişti. Boğaz'da çeşitli önlemler alınırken, bugün de İğneada açıklarında ikinci bir mayın tespit edildi. Milli Savunma Bakanlığı, hemen harekete geçildiğini ve mayının kontrol altına alındığını bildirdi.

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Mayın patlayabilir mi, patlarsa ne olur? İstanbul Boğazı sonrası İğneada’da da görülen mayınlar nereden geliyor?

Milli Savunma Bakanlığı'ndan sabah saatlerinde bir mayın daha tespit edildiğine yönelik açıklama geldi. İğneada açıklarında tespit edilen mayın SAS timlerince kontrol altına alındı. Mayın titizlikle incelendikten sonra imha etme çalışmaları başladı.

Son Dakika: Karadeniz'de ikinci mayın alarmı! İğneada'da tespit edildi… | Video

Mayın patlayabilir mi, patlarsa ne olur? İstanbul Boğazı sonrası İğneada’da da görülen mayınlar nereden geliyor?

Milli Savunma Bakanlığı'ndan İğneada'da tespit edilen mayın ile ilgili yapılan açıklama şöyle:

28 Mart 2022 günü sabah saatlerinde Bulgaristan sınırına yakın İğneada açıklarında bir mayın tespit edilmesi üzerine olay mevkisine bölgede bulunan Sualtı Savunma (SAS) Timleri süratle intikal ettirilmiştir.

Bahse konu mayın SAS Timleri tarafından emniyete alınmış ve etkisiz hâle getirmek maksatlı müdahaleye başlanmıştır.

Mayın patlayabilir mi, patlarsa ne olur? İstanbul Boğazı sonrası İğneada’da da görülen mayınlar nereden geliyor?

CUMARTESİ GÜNÜ DE TESPİT EDİLMİŞTİ

Cumartesi günü amatör balıkçılar tarafından denizde bir cisim görüldü. Görülen cismin mayına benzetilmesi üzerine Sahil Güvenlik timleri bilgilendirildi.

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