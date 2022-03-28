Haberler Yaşam Mayın patlayabilir mi, patlarsa ne olur? İstanbul Boğazı sonrası İğneada'da da görülen mayınlar nereden geliyor?

Giriş Tarihi: 28.03.2022 11:45 Güncelleme Tarihi: 28.03.2022 11:45

Mayın patlayabilir mi, patlarsa ne olur? İstanbul Boğazı sonrası İğneada'da da görülen mayınlar nereden geliyor?

Geçtiğimiz hafta sonu İstanbul Boğazı'ndaki mayın alarmı sonrası benzer bir durum bu kez de İğneada'da yaşandı. Bölgeden gelen son dakika açıklamalarında; bölgeye SAS Timlerinin sevk edildiği bildirildi. Peş peşe gelen haberler sonrası "Mayınlar nereden geliyor, patlar mı, patlarsa ne olur?" soruları yanıt aramaya başladı. Bilindiği üzere Rusya'dan flaş bir iddia ortaya atılmış ve Ukraynalıların Odessa yakınlarına döşediği mayınlarda kopmaların yaşandığını bu durumun boğazı da tehdit ettiği ifade edilmişti. Peki, İstanbul ve İğneada'daki Mayınlar nereden geliyor, patlar mı, patlarsa ne olur? İşte detaylar...