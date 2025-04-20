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İstanbul için yağış uyarısı! Yeni haftada yurtta hava durumu nasıl olacak? O güne dikkat!
Giriş Tarihi: 20.04.2025 15:50
Güncelleme Tarihi: 20.04.2025
16:03
İstanbul için yağış uyarısı! Yeni haftada yurtta hava durumu nasıl olacak? O güne dikkat!
Meteoroloji, yeni hafta için beklenen hava durumu raporunu paylaştı. Buna göre yarından itibaren ülke genelinde sıcaklıklar 4-5 derece kadar artacak. Çarşamba gününden itibaren ise yurt genelinde sıcaklıklar düşecek ve yağış etkili olacak. Yağışlı hava İstanbul'a da tekrar gelecek. Peki havalar ne zaman yeniden ısınacak? İşte detaylar…