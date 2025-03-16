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Haberler Yaşam SON DAKİKA... İstanbul Şişli'deki kanlı infazda korkunç detay: Taştan Karaca’yı öldüren kişi yeğeni çıktı!
Giriş Tarihi: 16.03.2025 10:34 Güncelleme Tarihi: 16.03.2025 11:03

SON DAKİKA... İstanbul Şişli'deki kanlı infazda korkunç detay: Taştan Karaca’yı öldüren kişi yeğeni çıktı!

İstanbul'da eski köy derneği başkanı 51 yaşındaki Taştan Karaca, bir rezidansta tadilat işleri yaptığı sırada silahlı saldırıya uğradı. Vücuduna isabet eden 5 kurşunla ağır yaralanan Karaca, kurtarılamadı. Katil ise Karaca'nın yeğeni Caner K. çıktı! 3 suçtan kaydı olan katil yeğeni arama çalışmaları sürüyor! İşte detaylar!

Yunus Emre KAVAK
SON DAKİKA... İstanbul Şişli’deki kanlı infazda korkunç detay: Taştan Karaca’yı öldüren kişi yeğeni çıktı!

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Şişli 19 Mayıs Mahallesi, 19 Mayıs Caddesi üzerinde meydana geldi.

SON DAKİKA... İstanbul Şişli’deki kanlı infazda korkunç detay: Taştan Karaca’yı öldüren kişi yeğeni çıktı!

Edinilen bilgiye göre, bir rezidansta tadilat işi yapan Taştan Karaca malzeme almak için aracının yanına indiği sırada yanına yanaşan kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.

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SON DAKİKA... İstanbul Şişli’deki kanlı infazda korkunç detay: Taştan Karaca’yı öldüren kişi yeğeni çıktı!

Karaca, vücuduna isabet eden kurşunların ardından yaralanarak yere düşerken, silahlı saldırgan hızla olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SON DAKİKA... İstanbul Şişli’deki kanlı infazda korkunç detay: Taştan Karaca’yı öldüren kişi yeğeni çıktı!

Vücuduna isabet eden 5 kurşunla ağır yaralanan Karaca, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Karaca, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

SON DAKİKA... İstanbul Şişli’deki kanlı infazda korkunç detay: Taştan Karaca’yı öldüren kişi yeğeni çıktı!

KATİLİ YEĞENİ ÇIKTI!

İncelenen görüntülerde ekipler şüphelinin Karaca'nın yakınlarından Caner K. olduğunu belirledi.