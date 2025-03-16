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SON DAKİKA... İstanbul Şişli'deki kanlı infazda korkunç detay: Taştan Karaca’yı öldüren kişi yeğeni çıktı!
Giriş Tarihi: 16.03.2025 10:34
Güncelleme Tarihi: 16.03.2025
11:03
SON DAKİKA... İstanbul Şişli'deki kanlı infazda korkunç detay: Taştan Karaca’yı öldüren kişi yeğeni çıktı!
İstanbul'da eski köy derneği başkanı 51 yaşındaki Taştan Karaca, bir rezidansta tadilat işleri yaptığı sırada silahlı saldırıya uğradı. Vücuduna isabet eden 5 kurşunla ağır yaralanan Karaca, kurtarılamadı. Katil ise Karaca'nın yeğeni Caner K. çıktı! 3 suçtan kaydı olan katil yeğeni arama çalışmaları sürüyor! İşte detaylar!