Video Yaşam Ünlü şarkıcının evinde korkunç olay: Tamire gelen usta vuruldu | Video
Ünlü şarkıcının evinde korkunç olay: Tamire gelen usta vuruldu | Video

Ünlü şarkıcının evinde korkunç olay: Tamire gelen usta vuruldu | Video

16.03.2025 | 14:38

Türk Halk Müziği sanatçısı Züleyha Ortak'ın tamir için evine çağırdığı usta, kapıda uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Yaşadığı korku dolu anları sosyal medya hesabından paylaşan Ortak, "Adamcağız güpegündüz vuruldu" ifadelerini kullandı.

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Olay dün saat 15.00 sıralarında Şişli'deki 19 Mayıs Mahallesi 19 Mayıs Caddesi üzerinde bulunan bir rezidansın önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sanatçı Züleyha Ortak'ın evine duşakabin yapımı için giden Taşdan K. malzeme almak için sokakta bulunan park halindeki aracına indi. Taşdan K. bu sırada yeğeni Caner K.'nın silahlı saldırısı sonucu ağır yaralandı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Taşdan K, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Taşdan K.'nın tadilat için çalıştığı evin ünlü sanatçı Züleyha Ortak'a ait olduğu ortaya çıktı. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ortak, "Evime duşakabin yapımı için gelen adamcağız güpegündüz vuruldu. Allahım inşallah hayattadır. Arabadan malzeme almaya gidiyor. 'Amca seni görmeye geldim, konum at' diyen yeğeni tarafından vuruluyor. Eşyalarına dokunmadan çıkıyorum evden. Rabbim hayırlı evlat, hayırlı yeğen, hayırlı insanlarla karşılaştırsın" ifadelerini kullandı.

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