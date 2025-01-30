İstanbul ve Ankara için kar alarmı! Yeni tarih açıklandı! Meteoroloji uyardı, günlerce sürecek

İstanbul ve Ankara için kar alarmı verildi! İstanbul ve Ankara'da kar yağışı yeni tarih verildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Ege kıyıları ve Kırklareli'nin kuzey kesimleri ile Çanakkale çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.