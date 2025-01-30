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Haberler Yaşam İstanbul ve Ankara için kar alarmı! Yeni tarih açıklandı! Meteoroloji uyardı, günlerce sürecek
Giriş Tarihi: 30.01.2025 19:16 Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 19:39

İstanbul ve Ankara için kar alarmı! Yeni tarih açıklandı! Meteoroloji uyardı, günlerce sürecek

İstanbul, Ankara dahil Türkiye geneli için kar yağışıyla ilgili son dakika açıklaması geldi. Meteoroloji tarafından yeni hava durumu raporu yayımlandı. Buna göre Şubat ayı itibarıyla soğuk hava Türkiye genelinde etkisini gösterecek. Hava sıcaklıkları 15 dereceye kadar düşecek. Soğuk havanın etkisi günlerce sürecek. Öte yandan İstanbul ve Ankara için kar alarmı verildi. İstanbul ve Ankara dahil birçok il için kar yağışı için tarih verildi. Peki İstanbul ve Ankara kar ne zaman yağacak? Kar yağışı kaç gün etkisini gösterecek? Hafta sonu hava nasıl olacak? İşte hava durumuyla ilgili il il tüm detaylar...

İstanbul ve Ankara için kar alarmı! Yeni tarih açıklandı! Meteoroloji uyardı, günlerce sürecek

İstanbul ve Ankara için kar alarmı verildi! İstanbul ve Ankara'da kar yağışı yeni tarih verildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Ege kıyıları ve Kırklareli'nin kuzey kesimleri ile Çanakkale çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

İstanbul ve Ankara için kar alarmı! Yeni tarih açıklandı! Meteoroloji uyardı, günlerce sürecek

İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte Marmara ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

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İstanbul ve Ankara için kar alarmı! Yeni tarih açıklandı! Meteoroloji uyardı, günlerce sürecek

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

İstanbul ve Ankara için kar alarmı! Yeni tarih açıklandı! Meteoroloji uyardı, günlerce sürecek

RÜZGAR

Genellikle güneyli yönlerden, zamanla kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İstanbul ve Ankara için kar alarmı! Yeni tarih açıklandı! Meteoroloji uyardı, günlerce sürecek

SİS UYARISI

Marmara Bölgesi ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer yoğun olmak üzere sis olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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