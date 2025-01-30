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İstanbul ve Ankara için kar alarmı! Yeni tarih açıklandı! Meteoroloji uyardı, günlerce sürecek
Giriş Tarihi: 30.01.2025 19:16
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025
19:39
İstanbul ve Ankara için kar alarmı! Yeni tarih açıklandı! Meteoroloji uyardı, günlerce sürecek
İstanbul, Ankara dahil Türkiye geneli için kar yağışıyla ilgili son dakika açıklaması geldi. Meteoroloji tarafından yeni hava durumu raporu yayımlandı. Buna göre Şubat ayı itibarıyla soğuk hava Türkiye genelinde etkisini gösterecek. Hava sıcaklıkları 15 dereceye kadar düşecek. Soğuk havanın etkisi günlerce sürecek. Öte yandan İstanbul ve Ankara için kar alarmı verildi. İstanbul ve Ankara dahil birçok il için kar yağışı için tarih verildi. Peki İstanbul ve Ankara kar ne zaman yağacak? Kar yağışı kaç gün etkisini gösterecek? Hafta sonu hava nasıl olacak? İşte hava durumuyla ilgili il il tüm detaylar...