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İstanbul'a kar mı yağacak? Meteoroloji ve AKOM uyardı: Beklenen soğuk hava geldi! İşte hava durumu
Giriş Tarihi: 08.04.2025 10:49
Güncelleme Tarihi: 08.04.2025
10:51
İstanbul'a kar mı yağacak? Meteoroloji ve AKOM uyardı: Beklenen soğuk hava geldi! İşte hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'dan peş peşe hava durumu uyarısı geldi. İstanbullular soğuk havaya uyanırken kuvvetli sağanak yağış ve rüzgar ile ilgili uyarılar beklendiği üzere kendini hissettiriyor. Gözler uzmanlara dönerken İstanbul'a kar mı yağacak sorusu gündemde. Meteoroloji uzmanları sağanak yağmurun kar yağışına dönmesi konusunda uyarıyor. Peki, bu hafta hava nasıl olacak?