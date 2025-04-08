İstanbul’a kar mı yağacak? Meteoroloji ve AKOM uyardı: Beklenen soğuk hava geldi! İşte hava durumu

"Pazartesi sabah saat 08.00'den itibaren Avrupa Yakası'nda, öğle saatlerinden itibaren ise Boğaz çevresi ile Anadolu Yakası genelinde kuvvetli sağanak yağmur geçişleri bekleniyor. Kısa süreli olacağı belirtilen yağışların, metrekareye 15 ila 30 kilogram aralığında düşeceği tahmin ediliyor.

İstanbul'un kuzey bölgeleri ile yüksek kesimlerinde, sağanak yağışların zaman zaman karla karışık yağmur şeklinde görülebileceği belirtildi. Bu durum özellikle sürücüler açısından dikkat edilmesi gereken bir risk unsuru olarak değerlendiriliyor."