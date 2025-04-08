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Haberler Yaşam İstanbul'a kar mı yağacak? Meteoroloji ve AKOM uyardı: Beklenen soğuk hava geldi! İşte hava durumu
Giriş Tarihi: 08.04.2025 10:49 Güncelleme Tarihi: 08.04.2025 10:51

İstanbul'a kar mı yağacak? Meteoroloji ve AKOM uyardı: Beklenen soğuk hava geldi! İşte hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'dan peş peşe hava durumu uyarısı geldi. İstanbullular soğuk havaya uyanırken kuvvetli sağanak yağış ve rüzgar ile ilgili uyarılar beklendiği üzere kendini hissettiriyor. Gözler uzmanlara dönerken İstanbul'a kar mı yağacak sorusu gündemde. Meteoroloji uzmanları sağanak yağmurun kar yağışına dönmesi konusunda uyarıyor. Peki, bu hafta hava nasıl olacak?

İstanbul’a kar mı yağacak? Meteoroloji ve AKOM uyardı: Beklenen soğuk hava geldi! İşte hava durumu

İstanbul'a kar yağacak mı merak ediliyor. Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) bu hafta hava sıcaklıklarının aniden 10 derece birden düşeceği noktasında uyarıda bulundu.Kuvvetli sağanak yağışın yer yer kara döneceği yüksek kesimlerde hava durumu tahminleri takip ediliyor. İşte, Meteoroloji raporları:

İstanbul’a kar mı yağacak? Meteoroloji ve AKOM uyardı: Beklenen soğuk hava geldi! İşte hava durumu

AKOM UYARDI: 10 DERECENİN ALTINA DÜŞÜYOR!

Bahar aylarının gelişiyle birlikte sıcak havaları görmeye başlayan İstanbullular çok geçmeden soğuk hava dalgasını hissetmeye başladı. 10 derece birden düşen sıcaklık 10 derecenin altını görebilir.

Konuyla ilgili AKOM hava durumu uyarısı yaptı.

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İstanbul’a kar mı yağacak? Meteoroloji ve AKOM uyardı: Beklenen soğuk hava geldi! İşte hava durumu

İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?

Meteorolojik veriler ve AKOM uyarısına göre İstanbul'da etkili olacak kuvvetli sağanak yağış yüksek kesimlerde karla karışık yağmura dönebilir. İşte, o açıklama:

"Pazartesi günü sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermesi beklenen fırtına ile birlikte sıcaklıkların 5 derecenin altına gerilemesi ve kış aylarını aratmayacak seviyelere düşmesi öngörülüyor."

İstanbul’a kar mı yağacak? Meteoroloji ve AKOM uyardı: Beklenen soğuk hava geldi! İşte hava durumu

"Pazartesi sabah saat 08.00'den itibaren Avrupa Yakası'nda, öğle saatlerinden itibaren ise Boğaz çevresi ile Anadolu Yakası genelinde kuvvetli sağanak yağmur geçişleri bekleniyor. Kısa süreli olacağı belirtilen yağışların, metrekareye 15 ila 30 kilogram aralığında düşeceği tahmin ediliyor.

İstanbul'un kuzey bölgeleri ile yüksek kesimlerinde, sağanak yağışların zaman zaman karla karışık yağmur şeklinde görülebileceği belirtildi. Bu durum özellikle sürücüler açısından dikkat edilmesi gereken bir risk unsuru olarak değerlendiriliyor."

İstanbul’a kar mı yağacak? Meteoroloji ve AKOM uyardı: Beklenen soğuk hava geldi! İşte hava durumu

BU HAFTA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?