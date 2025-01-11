İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK? Sıcaklıklar düşecek! Meteoroloji uyardı: "Atkı ve bereleri hazırlayın!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan haftalık hava durumu raporuna göre ülke genelinde sıcaklıklar hafta sonu itibarıyla düşecek. 13 Ocak Pazartesi günü itibarıyla ise kar yağışı İstanbul'un sınırlarına yakalaşacak. Peki, Bu yıl kar yağacak mı? İstanbul'a ne zaman kar yağacak? İşte, detaylar...