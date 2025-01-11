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Giriş Tarihi: 11.01.2025 16:47 Güncelleme Tarihi: 11.01.2025 16:47

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK? Sıcaklıklar düşecek! Meteoroloji uyardı: "Atkı ve bereleri hazırlayın!

Bu yıl kar yağacak mı sorusu, artan hava sıcaklıkları sonrasında yeniden gündeme geldi. Ülke genelinde Ocak ayına sıcak bir başlangıç yapılırken, vatandaşlar hava durumu raporlarını mercek altına aldı. Uzman isimlerin açıklamaları ile "İstanbul'a ne zaman kar yağacak" sorusu yanut buldu. Peki, Bu yıl İstanbul'a kar yağacak mı, ne zaman? İşte, Meteoroloji tahmin raporu ve detayları...

İSTANBUL’A KAR NE ZAMAN YAĞACAK? Sıcaklıklar düşecek! Meteoroloji uyardı: Atkı ve bereleri hazırlayın!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan haftalık hava durumu raporuna göre ülke genelinde sıcaklıklar hafta sonu itibarıyla düşecek. 13 Ocak Pazartesi günü itibarıyla ise kar yağışı İstanbul'un sınırlarına yakalaşacak. Peki, Bu yıl kar yağacak mı? İstanbul'a ne zaman kar yağacak? İşte, detaylar...

İSTANBUL’A KAR NE ZAMAN YAĞACAK? Sıcaklıklar düşecek! Meteoroloji uyardı: Atkı ve bereleri hazırlayın!

KAR İSTANBUL SINIRLARINA YAKLAŞTI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan haftalık hava durumu tahminlerine göre, 13 Ocak Pazartesi günü kar yağışı İstanbul'un sınırlarına iyice yaklaşacak.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da 13 Ocak tarihinde kar yağışı olması bekleniyor. Havaların iyice soğumasının ardından İstanbul'da da soğuk hava o tarihlerde etkili olmaya başlayacak.

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İSTANBUL’A KAR NE ZAMAN YAĞACAK? Sıcaklıklar düşecek! Meteoroloji uyardı: Atkı ve bereleri hazırlayın!

İSTANBUL'A NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul için beklenen kar yağışıyla ilgili yaptığı açıklamada, 10-11 Ocak'ta kar yağışının beklendiğini ancak yüksek basınç sisteminin bunu engellediğini belirtti. Şen, "Balkanlardan gelen soğuk hava, yalnızca Trakya bölgesini etkileyecek" dedi.

İSTANBUL’A KAR NE ZAMAN YAĞACAK? Sıcaklıklar düşecek! Meteoroloji uyardı: Atkı ve bereleri hazırlayın!

Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen de hava durumu değerlendirmesinde şu ifadeleri kullanmıştı: Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Kar İstanbul'a gelecek ama tabii ne zaman geleceği hep soru işareti olarak kalıyor. Hani yılbaşında gelmeyecek demiştik, gelmedi.

İSTANBUL’A KAR NE ZAMAN YAĞACAK? Sıcaklıklar düşecek! Meteoroloji uyardı: Atkı ve bereleri hazırlayın!

BU YIL KAR YAĞACAK MI?

Fakat sistem biraz gecikiyor. Daha doğrusu Balkanlar'da kalacak gibi geliyor. Ama Ocak ayının ortalarına doğru İstanbul'da kar muhakkak gelecek. İstanbul'un kışı, ocak ayı ve şubat ayıdır.

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