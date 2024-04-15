Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam İstanbul’da bayram dönüşü lastik faciası: 1’i bebek 2 kişi öldü! Annem diye ağladı…
Giriş Tarihi: 15.04.2024 10:51 Güncelleme Tarihi: 15.04.2024 11:02

İstanbul’da bayram dönüşü lastik faciası: 1’i bebek 2 kişi öldü! Annem diye ağladı…

İstanbul'da bayram tatili dönüşü çok acı bir olay yaşandı. Kuzey Marmara Otoyolu Anadolu Feneri mevkisinde lastiği patlayan hafif ticari araç, yol kenarından çalılık alana girip 250 metre sürüklendikten sonra şarampole uçtu. Aynı aileden 1'i bebek olmak üzere 2 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı. Annesinin öldüğünü öğrenen yaralı kadının ambulansın içinde "annem" diye feryat ettiği anlar yürekleri parçaladı...

İHA
İstanbul’da bayram dönüşü lastik faciası: 1’i bebek 2 kişi öldü! Annem diye ağladı…

Feci kaza önceki gün saat 17.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Beykoz Anadolu Feneri Mahallesi mevkisinde yaşandı. Bayram ziyareti sonrasında Kocaeli'ne hafif ticari araçla dönüşe geçen Murat D. (29), eşi Büşra D. (27), baldızı B.A. (21), kayınvalidesi Ayşe Ateş (57) ve 3 yaşındaki bebeği D.D. ile yola çıktı.

İstanbul’da bayram dönüşü lastik faciası: 1’i bebek 2 kişi öldü! Annem diye ağladı…

Ancak aracın şoförü Murat D., otoyolda seyrettiği esnada lastiği patladı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç kontrolden çıktı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İstanbul’da bayram dönüşü lastik faciası: 1’i bebek 2 kişi öldü! Annem diye ağladı…

Yol kenarından çalılık alana doğru yaklaşık 250 metre sürüklendi. Araç ardından takla atarak şarampole yuvarlandı. Yaklaşık 50 metre derinliğe uçan araç devrilerek yan yattı.

İstanbul'da bayram dönüşü aile faciası: 1'i bebek 2 kişi öldü! | Video

İstanbul’da bayram dönüşü lastik faciası: 1’i bebek 2 kişi öldü! Annem diye ağladı…

Camları kırılan araçta bulunan 3 yaşındaki kız çocuğu D.D., camdan fırlayarak ağır yaralandı. Kazada araç sürücü Murat D. (29) ile eşi Büşra D. (27) ve baldızı B.A. (21) vatandaşların yardımıyla araçtan çıkartılarak yaralı olarak kurtuldu.

İstanbul’da bayram dönüşü lastik faciası: 1’i bebek 2 kişi öldü! Annem diye ağladı…

Ancak yolcu koltuğunda oturan kayınvalide Ayşe Ateş (57), yan yatan aracın altında kalarak feci şekilde hayatını kaybetti.

SON DAKİKA