Haberler
Yaşam
İstanbul’da bayram dönüşü lastik faciası: 1’i bebek 2 kişi öldü! Annem diye ağladı…
Giriş Tarihi: 15.04.2024 10:51
Güncelleme Tarihi: 15.04.2024
11:02
İstanbul’da bayram dönüşü lastik faciası: 1’i bebek 2 kişi öldü! Annem diye ağladı…
İstanbul'da bayram tatili dönüşü çok acı bir olay yaşandı. Kuzey Marmara Otoyolu Anadolu Feneri mevkisinde lastiği patlayan hafif ticari araç, yol kenarından çalılık alana girip 250 metre sürüklendikten sonra şarampole uçtu. Aynı aileden 1'i bebek olmak üzere 2 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı. Annesinin öldüğünü öğrenen yaralı kadının ambulansın içinde "annem" diye feryat ettiği anlar yürekleri parçaladı...