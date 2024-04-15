İstanbul’da bayram dönüşü lastik faciası: 1’i bebek 2 kişi öldü! Annem diye ağladı…

Camları kırılan araçta bulunan 3 yaşındaki kız çocuğu D.D., camdan fırlayarak ağır yaralandı. Kazada araç sürücü Murat D. (29) ile eşi Büşra D. (27) ve baldızı B.A. (21) vatandaşların yardımıyla araçtan çıkartılarak yaralı olarak kurtuldu.