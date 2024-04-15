İstanbul’da bayram dönüşü aile faciası: 1’i bebek 2 kişi öldü! | Video
Kuzey Marmara Otoyolu Anadolu Feneri mevkisinde lastiği patlayan hafif ticari araç, yol kenarından çalılık alana girip 250 metre sürüklendikten sonra şarampole uçtu. Can pazarının yaşandığı kazada aynı aileden 1’i bebek olmak üzere 2 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı. Annesinin öldüğünü öğrenen yaralı kadının ambulansın içinde “annem” diye feryat etmesi, bebeğini kaybeden adamın ise çaresizce dizinin üstüne çöktüğü o anlar yürekleri dağladı.
BAYRAM DÖNÜŞÜ LASTİK PATLADI ARAÇ UÇTU
Kaza sonucu çarpmanın etkisiyle camları kırılan araçta bulunan 3 yaşındaki kız çocuğu D.D., camdan fırlayarak ağır yaralandı. Kazada araç sürücü Murat D.(29) ile eşi Büşra D.(27) ve baldızı B.A.(21) vatandaşların yardımıyla araçtan çıkartılarak yaralı olarak kurtuldu. Ancak yolcu koltuğunda oturan kayınvalide Ayşe Ateş (57), yan yatan aracın altında kalarak feci şekilde hayatını kaybetti. Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı bebeğe kalp masajı yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
ANNEANNE VE 3 YAŞINDAKİ TORUNU ÖLDÜ
Öte yandan annesinin öldüğü haberini alan kadını, kadın polis memuru elini tutarak ve sarılarak teselli etmeye çalıştı. Ambulansla bildirilen kadının "annem" diyerek feryat etmesi, eşinin ise dizlerinin üstüne çöküp çaresizce beklediği o anlar yürekleri dağladı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla hastenelere kaldırılan Murat D., eşi Büşra D. ve baldızı B.A.'nın hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. Tüm bu yaşananlar ise İhlas Haber Ajansı (İHA) kameralarına yansıdı.
ANNEANNE VE TORUNU TOPRAĞA VERİLDİ
Diğer yandan aracın altında kalarak hayatını kaybeden Ayşe Ateş ise olay yeri inceleme polisi ve cumhuriyet savcının incelemesi sonrasında ambulansla hastane morguna kaldırıldı. Kadının ve torununun cenazesi Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki Mimar Sinan Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrasında memleketi Samsun'da toprağa verildi. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
07:41
İstanbul’da bayram dönüşü aile faciası: 1’i bebek 2 kişi öldü! | Video 15.04.2024 | 10:27
01:37
Kasap dükkanına pompalı tüfekle ateş açtı : 1 yaralı | Video 15.04.2024 | 09:37
02:33
00:58
02:53
01:02
01:18
Motosiklet sürücüsü ekskavatöre çarpıp ağır yaralandı | Video 15.04.2024 | 09:06
03:12
07:39
01:50
Polisten kaçan şüpheliyi yakaladı, çayını içmeye devam etti | Video 14.04.2024 | 16:44
00:37
Ekmek almaya çıktı; köpeklerden kaçarken otomobil çarptı | Video 14.04.2024 | 14:24
00:36
Ankara’da polisten kaçan taksi sürücüsü 2 duvar arasına sıkıştı | Video 14.04.2024 | 13:59
01:25
02:09
02:01
03:34
01:17
Adana’da “Rottweiler” dehşeti: 4 yaşındaki çocuk yaralandı | Video 14.04.2024 | 12:25
01:19
Uludağ eteklerinde yangın: Çok sayıda ekip yangına müdahale ediyor | Video 14.04.2024 | 12:25
03:45
TEM Otoyolu’nda feci kaza: Yaralılar acı içerisinde yerde kıvrandı | Video 14.04.2024 | 11:08
05:44
Yanlış işlem döviz bürosuna 49 bin 500 TL’ye mal oldu | Video 14.04.2024 | 10:51