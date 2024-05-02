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İstanbul’da bir cani komando bıçağıyla tanımadığı adamı öldürdü! İfadesi şoke etti!
Giriş Tarihi: 02.05.2024 10:01
Güncelleme Tarihi: 02.05.2024
10:15
İstanbul’da bir cani komando bıçağıyla tanımadığı adamı öldürdü! İfadesi şoke etti!
İstanbul Büyükçekmece'de sokakta yaralı halde bulunan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 50 yaşındaki Yıldıray Koç'un hiç tanımadığı birisi tarafından komando bıçağıyla öldürüldüğü ortaya çıktı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince aydınlatılan sır cinayette katili beyaz ayakkabısı ele verdi. Gözaltına alınan şüpheli Azad M. (20) ifadesinde ilk kez yolda gördüm, alkollüydü tartıştık dediği öne sürüldü. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.