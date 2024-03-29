İstanbul’da çarşaflı kadına saldırmıştı: Yeni görüntüler ortaya çıktı!

İstanbul Fatih Malta Çarşısı'nda, 26 Mart Salı günü telefoncuya giden kadın müşteri, iki kılıf almak istedi. Telefoncu iki kılıf için 450 lira istedi. Ancak kadın 300 lira bıkarak iki kılıfı aldı ve hızla dükkandan çıktı. Dün öğle saatlerinde tekrar dükkâna gelen kadın, bir kılıfı iade ederek parasının verilmesini istedi. Ancak iade ücreti konusunda kadın ile esnaf anlaşamadı. Tartışma sırasında tezgaha vuran kadına esnaf kılıfları attı. Kadın ise kılıfları alarak dükkan içine fırlattı. İade edilen kılıf için esnafın 100 lira verdiği ancak kadının 50 lira daha istediği iddia edildi. Dükkanda arbede çıktı. İtişmeler sırasında taraflar birbirine vurdu. Olay kapı önünde de sürdü. Bu sırada esnafın akrabası olduğu öne sürülen bir kişi daha olaya dahil oldu.