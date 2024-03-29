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Haberler Yaşam İstanbul’da çarşaflı kadına saldırmıştı: Yeni görüntüler ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 29.03.2024 11:33 Güncelleme Tarihi: 29.03.2024 12:03

İstanbul’da çarşaflı kadına saldırmıştı: Yeni görüntüler ortaya çıktı!

İstanbul Fatih'te esnaf 32 yaşındaki A.Ü.Ş. ile çarşaflı bir kadın arasında telefon kılıfı iadesi nedeniyle tartışma çıktı. Sokağa taşan kavgada, A.Ü.Ş., kadını yerlerde sürükledi hakaretler yağdırdı. Sosyal medyada hızla yayılan o görüntülerin ardından düğmeye basıldı. Gözaltına alınan A.Ü.Ş. tutuklanırken dükkanının mühürlendiği açıklandı. Türkiye'nin konuştuğu olayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı!

DHA
İstanbul’da çarşaflı kadına saldırmıştı: Yeni görüntüler ortaya çıktı!

İstanbul Fatih Malta Çarşısı'nda, 26 Mart Salı günü telefoncuya giden kadın müşteri, iki kılıf almak istedi. Telefoncu iki kılıf için 450 lira istedi. Ancak kadın 300 lira bıkarak iki kılıfı aldı ve hızla dükkandan çıktı. Dün öğle saatlerinde tekrar dükkâna gelen kadın, bir kılıfı iade ederek parasının verilmesini istedi. Ancak iade ücreti konusunda kadın ile esnaf anlaşamadı. Tartışma sırasında tezgaha vuran kadına esnaf kılıfları attı. Kadın ise kılıfları alarak dükkan içine fırlattı. İade edilen kılıf için esnafın 100 lira verdiği ancak kadının 50 lira daha istediği iddia edildi. Dükkanda arbede çıktı. İtişmeler sırasında taraflar birbirine vurdu. Olay kapı önünde de sürdü. Bu sırada esnafın akrabası olduğu öne sürülen bir kişi daha olaya dahil oldu.

İstanbul’da çarşaflı kadına saldırmıştı: Yeni görüntüler ortaya çıktı!

Kadına vuran bu kişiye kapı önünde kadını beklediği belirtilen bir erkek tepki gösterdi. Cep telefonu kılıfı satan esnaf ve yakını ile kadın ve onu bekleyen erkek arasında kavga büyüdü. İtişmeler sırasında kadın yere düştü. Düşen kadını elinden tutarak yerde sürükleyen esnaf, verdiği parayı geri almaya çalıştı. Çevredeki vatandaşların araya girmesi ile kadın yerden kalkarak sokaktan uzaklaştı.

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İstanbul’da çarşaflı kadına saldırmıştı: Yeni görüntüler ortaya çıktı!

DÜKKANI MÜHÜRLENDİ… KENDİSİ TUTUKLANDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü olayın sosyal medyada yayılması üzerine çalışma başlattı. Kadına vurduğu belirlenen 32 yaşındaki A.Ü.Ş. yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan incelemede A.Ü.Ş.'nin iş yeri sahibi Y.Ş.'nin yeğeni olduğu belirlendi.

İstanbul’da çarşaflı kadına saldırmıştı: Yeni görüntüler ortaya çıktı!

A.Ü.Ş.'nin olayın meydana geldiği iş yerinde çalıştığı ve "İş yerinden hırsızlık, kasten yaralama, uyuşturucu madde kullanma, ailenin korunmasına ilişkin kanuna muhalefet, görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından toplam 11 suç kaydının olduğu tespit edildi. "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüpheli tutuklanırken telefon dükkânı ekiplerce mühürlendi.

İstanbul’da çarşaflı kadına saldırmıştı: Yeni görüntüler ortaya çıktı!

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Yaşanan kavgayla ilgili yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, kadının 150 lira istediği ama A.Ü.Ş.'nin "200 lira yazıyor indirim yapmıyorum. Senin söylemen ile olmuyor ki, benim söylemem lazım. Mal benim malım değil mi, fiyatını ben söyleyeceğim sen değil. Mal beni malım. Alırım kılıfını, veririm paranı gidersin sen de" dediği duyuldu.

Fatih'te çarşaflı kadına saldırmıştı: O kavgaya ait yeni görüntüler ortaya çıktı | Video

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