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İstanbul’da çarşaflı kadına saldırmıştı: Yeni görüntüler ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 29.03.2024 11:33
Güncelleme Tarihi: 29.03.2024
12:03
İstanbul’da çarşaflı kadına saldırmıştı: Yeni görüntüler ortaya çıktı!
İstanbul Fatih'te esnaf 32 yaşındaki A.Ü.Ş. ile çarşaflı bir kadın arasında telefon kılıfı iadesi nedeniyle tartışma çıktı. Sokağa taşan kavgada, A.Ü.Ş., kadını yerlerde sürükledi hakaretler yağdırdı. Sosyal medyada hızla yayılan o görüntülerin ardından düğmeye basıldı. Gözaltına alınan A.Ü.Ş. tutuklanırken dükkanının mühürlendiği açıklandı. Türkiye'nin konuştuğu olayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı!