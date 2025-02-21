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İstanbul'da dehşete düşüren olay: Kurşun yağmuruna tuttu! "Beni bir abi gönderdi..."
Giriş Tarihi: 21.02.2025 15:41
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025
15:42
İstanbul'da dehşete düşüren olay: Kurşun yağmuruna tuttu! "Beni bir abi gönderdi..."
İstanbul Fatih'te önce bir kuyumcuya gidip iş yeri sahibine 'abime 80 bin dolar borcunuz var onu ödeyin' diyerek tehdit eden kişi aynı gün kuyumcunun ortağı olan otele gidip para istedi. 3 gün sonra da kuyumcuya kurşun yağdırdı. Gasp Büro Amirliği ekiplerince yakalanan haraççı adliyeye sevk edildi.