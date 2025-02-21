İstanbul'da dehşete düşüren olay: Kurşun yağmuruna tuttu! "Beni bir abi gönderdi..."

ABİME 80 BİN DOLAR BORCUNUZ VAR

İş yerinin ortaklarından S.S. polise verdiği beyanında husumetli olduğu kimsenin olmadığını, herhangi bir kimseden tehdit almadıklarını belirtti. Ancak 3 gün önce kuyumcu dükkanında bulunduğu esnada iş yerine tanımadığı bir erkek şahsın gelerek "Beni bir abi gönderdi, ismini daha sonra öğrenirsiniz, 80 Bin Dolar borcunuz varmış bunu ödeyin." diye konuştu.