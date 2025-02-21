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Haberler Yaşam İstanbul'da dehşete düşüren olay: Kurşun yağmuruna tuttu! "Beni bir abi gönderdi..."
Giriş Tarihi: 21.02.2025 15:41 Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 15:42

İstanbul'da dehşete düşüren olay: Kurşun yağmuruna tuttu! "Beni bir abi gönderdi..."

İstanbul Fatih'te önce bir kuyumcuya gidip iş yeri sahibine 'abime 80 bin dolar borcunuz var onu ödeyin' diyerek tehdit eden kişi aynı gün kuyumcunun ortağı olan otele gidip para istedi. 3 gün sonra da kuyumcuya kurşun yağdırdı. Gasp Büro Amirliği ekiplerince yakalanan haraççı adliyeye sevk edildi.

Yunus Emre KAVAK
İstanbul’da dehşete düşüren olay: Kurşun yağmuruna tuttu! Beni bir abi gönderdi...

Fatih Laleli'de bulunan bir kuyumcuya 10 Şubat günü gece saat 04:36 sıralarında silahla saldırı gerçekleşti. Saldırının ardından ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekip sevk edildi. Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri kuyumcuda 6 adet isabet tespit etti.

İstanbul’da dehşete düşüren olay: Kurşun yağmuruna tuttu! Beni bir abi gönderdi...

ABİME 80 BİN DOLAR BORCUNUZ VAR

İş yerinin ortaklarından S.S. polise verdiği beyanında husumetli olduğu kimsenin olmadığını, herhangi bir kimseden tehdit almadıklarını belirtti. Ancak 3 gün önce kuyumcu dükkanında bulunduğu esnada iş yerine tanımadığı bir erkek şahsın gelerek "Beni bir abi gönderdi, ismini daha sonra öğrenirsiniz, 80 Bin Dolar borcunuz varmış bunu ödeyin." diye konuştu.

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İstanbul’da dehşete düşüren olay: Kurşun yağmuruna tuttu! Beni bir abi gönderdi...

"Ben kimseye borcum yok deyince telefonunu çıkararak ortaklarından M.Ç.'ye ait otelin fotoğrafını göstererek bu otelin borcu olduğunu, buraya gitmek istediğini söyledi. Aynı kişi buradan ayrılınca otele giderek yine aynı cümleleri sarf edip para istediğini söyledi. Bundan başka bir durum yaşanmadığı anlaşılınca ekipler o gelen kişiye yoğunlaştı."

İstanbul’da dehşete düşüren olay: Kurşun yağmuruna tuttu! Beni bir abi gönderdi...

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

İncelenen kamera görüntülerinden kimliği tespit edilen haraççı 22 yaşındaki A.B.Ç. Gasp Büro Amirliği ve Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekiplerinin çalışmasıyla yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul’da dehşete düşüren olay: Kurşun yağmuruna tuttu! Beni bir abi gönderdi...

Şüpheli Gayrettepe'deki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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