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Haberler Yaşam İstanbul'da ilginç anlar: Kadın turistler Taksim'e bikini ile çıktı!
Giriş Tarihi: 19.07.2021 09:21 Güncelleme Tarihi: 19.07.2021 09:22

İstanbul'da ilginç anlar: Kadın turistler Taksim'e bikini ile çıktı!

İstanbul'da ilginç anlar yaşandı. Yabancı uyruklu iki kadın bikini ile Taksim Meydanı'na çıktı. Vatandaşlar şaştı kaldı. O anlar objektiiflere böyle yansıdı.

İstanbul'da ilginç anlar: Kadın turistler Taksim'e bikini ile çıktı!

İstanbul'da ilginç anlar yaşandı. Taksim Meydanı'na bikini ile gelen yabancı uyruklu iki kadın, yanlarındaki erkek arkadaşına cep telefonlarını vererek fotoğraf çekilmeye başladı.

İstanbul'da ilginç anlar: Kadın turistler Taksim'e bikini ile çıktı!

Çevredeki vatandaşların şaşkın bakışlarına aldırış etmeyen iki kadın dakikalarca poz vererek onlarca fotoğraf çekildi.

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İstanbul'da ilginç anlar: Kadın turistler Taksim'e bikini ile çıktı!

Çevredeki vatandaşların şaşkın bakışlarına aldırış etmeyen iki kadın dakikalarca poz vererek onlarca fotoğraf çekildi.

İstanbul'da ilginç anlar: Kadın turistler Taksim'e bikini ile çıktı!

O anlar objektiflere böyle yansıdı...

İstanbul Taksim'de bikinili kadınlardan şaşırtan şov!

İstanbul'da ilginç anlar: Kadın turistler Taksim'e bikini ile çıktı!
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