İstanbul Taksim'de bikinili kadınlardan şaşırtan şov!
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Son dakika haberleri... İstanbul Taksim Meydanı’na bikini ile gelen yabancı uyruklu iki kadının fotoğraf çekilmek için verdiği pozlar podyumları aratmadı. Vatandaşların şaşkın bakışlarına aldırış etmeyen kadınlar dakikalarca poz vererek fotoğraf çektirdi.
İstanbul Taksim Meydanı'na bikini ile gelen yabancı uyruklu iki kadın, yanlarındaki erkek arkadaşına cep telefonlarını vererek fotoğraf çekilmeye başladı. Çevredeki vatandaşların şaşkın bakışlarına aldırış etmeyen iki kadın dakikalarca poz vererek onlarca fotoğraf çekildi. Kadınların meydanın ortasında fotoğraf çekildiği o anlar kameraya yansırken verdikleri pozlar podyumları aratmadı.