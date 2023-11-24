İstanbul’da müzikhole silahlı saldırı: Bu yüzden taradılar! 1 kişi öldü!

Bağcılar Güneşli Mahallesi 15 Temmuz Caddesi üzerinde 12 Kasım günü meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Bir arkadaş grubu caddede bulunan müzikhole girmek istedi. Ancak grup ile mekan çalışanları arasında bir tartışma çıktı gelen grup içeri alınmadı. İddiaya göre biraz da darp edildiler.