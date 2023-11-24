İstanbul’da müzikhole silahlı saldırı: Bu yüzden taradılar! 1 kişi öldü!

İstanbul Bağcılar'da girmek istedikleri bir müzikhole alınmayıp darp edildiklerini iddia eden bir grup bir süre sonra aynı mekana gelip silahlı saldırı düzenledi. Düzenlenen saldırıda mekan kapısında duran 45 yaşındaki çalışan Mehmet Bamyacı hayatını kaybetti. Müşteri bekleyen taksici Tunç K. İse hafif şekilde yaralandı. Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri 4 şüpheliyi yakalayıp gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden ikisi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.