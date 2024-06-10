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İstanbul'da Pitbull dehşeti: Çocukların gözleri önünde şoke eden olay! Yetmedi sahibini de ısırmaya çalıştı
Giriş Tarihi: 10.06.2024 14:07
Güncelleme Tarihi: 10.06.2024
14:09
İstanbul'da Pitbull dehşeti: Çocukların gözleri önünde şoke eden olay! Yetmedi sahibini de ısırmaya çalıştı
İstanbul Esenler'de Pitbull dehşeti yaşandı. Ağızlıksız dolaştırılan pitbull cinsi köpek, parktaki bir kediye saldırdı. Çocukların gözleri önünde meydana gelen dehşete düşüren olayda pitbull, ağzına aldığı kediyi bırakmadığı gibi sahibini de ısırmaya çalıştı.