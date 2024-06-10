İstanbul’da Pitbull dehşeti: Çocukların gözleri önünde şoke eden olay! Yetmedi sahibini de ısırmaya çalıştı

Bir süre sonra pitbull cinsi köpek kediyi bıraktı ancak bu kez de sahibini ısırmaya çalıştı. Kedinin feci şekilde öldüğü belirlendi. Olayın ardından köpek ve sahibi oradan ayrıldı.

Esenler'de pitbull dehşeti kamerada: Saldırdığı kediyi adeta parçaladı