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Haberler Yaşam İstanbul'da Pitbull dehşeti: Çocukların gözleri önünde şoke eden olay! Yetmedi sahibini de ısırmaya çalıştı
Giriş Tarihi: 10.06.2024 14:07 Güncelleme Tarihi: 10.06.2024 14:09

İstanbul'da Pitbull dehşeti: Çocukların gözleri önünde şoke eden olay! Yetmedi sahibini de ısırmaya çalıştı

İstanbul Esenler'de Pitbull dehşeti yaşandı. Ağızlıksız dolaştırılan pitbull cinsi köpek, parktaki bir kediye saldırdı. Çocukların gözleri önünde meydana gelen dehşete düşüren olayda pitbull, ağzına aldığı kediyi bırakmadığı gibi sahibini de ısırmaya çalıştı.

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İstanbul’da Pitbull dehşeti: Çocukların gözleri önünde şoke eden olay! Yetmedi sahibini de ısırmaya çalıştı

Olay; Esenler Yavuz Sultan Selim Parkı'nda dün meydana geldi. İddiaya göre, ağızlıksız dolaştırılan pitbull cinsi köpek, parktaki bir kediye saldırdı.

İstanbul’da Pitbull dehşeti: Çocukların gözleri önünde şoke eden olay! Yetmedi sahibini de ısırmaya çalıştı

Pitbull kediye ağzına aldı, çevredekiler ve köpeğin sahibi kediyi kurtarmaya çalıştı. Bir kişi sopa ile köpeğin kafasına vurdu. Ancak çabalar sonuç vermedi.

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İstanbul’da Pitbull dehşeti: Çocukların gözleri önünde şoke eden olay! Yetmedi sahibini de ısırmaya çalıştı

Bir süre sonra pitbull cinsi köpek kediyi bıraktı ancak bu kez de sahibini ısırmaya çalıştı. Kedinin feci şekilde öldüğü belirlendi. Olayın ardından köpek ve sahibi oradan ayrıldı.

Esenler'de pitbull dehşeti kamerada: Saldırdığı kediyi adeta parçaladı

İstanbul’da Pitbull dehşeti: Çocukların gözleri önünde şoke eden olay! Yetmedi sahibini de ısırmaya çalıştı

Yaşananlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

İstanbul’da Pitbull dehşeti: Çocukların gözleri önünde şoke eden olay! Yetmedi sahibini de ısırmaya çalıştı

BAŞKA BİR KEDİYE SALDIRDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan aynı köpeğin yine parkta bir başka kediye saldırdığı ortaya çıktı.

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