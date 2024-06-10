Esenler'de pitbull dehşeti kamerada: Saldırdığı kediyi adeta parçaladı
Esenler'de ağızlıksız dolaştırılan pitbull cinsi köpek, parktaki bir kediye saldırdı. Çocukların gözleri önünde meydana gelen dehşete düşüren olayda pitbull, ağzına aldığı kediyi bırakmadığı gibi sahibini de ısırmaya çalıştı. Çevredekiler köpeğe engel olmaya çalışsa da kedi feci şekilde can verdi. Aynı köpeğin, başka bir kediye saldırdığı anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
04:14
Esenler'de pitbull dehşeti kamerada: Saldırdığı kediyi adeta parçaladı 10.06.2024 | 13:59
02:10
YKS sınavında "Yapay zeka" ile kopyaya suçüstü! İşte o düzenek | Video 10.06.2024 | 13:02
06:21
01:14
Mardin'de minareye yıldırım böyle düştü | Video 10.06.2024 | 12:37
02:16
Kamp yapan gençlerin boz ayılarla mücadelesi kamerada | Video 10.06.2024 | 12:37
02:01
Binanın dış temizliği için çıktığı vincin zinciri koptu: 1 yaralı | Video 10.06.2024 | 12:17
01:01
Sahte karavan çetesine operasyon: 11 gözaltı | Video 10.06.2024 | 11:49
00:54
Sahte dedektiflere operasyon: 23 gözaltı | Video 10.06.2024 | 11:45
01:17
Fatih'te iş yerini soyan 3 hırsız kamerada | Video 10.06.2024 | 11:38
01:26
Beykoz’da huzurevinde 3 yaşlıya eziyet eden hasta bakıcı tutuklandı | Video 10.06.2024 | 11:16
02:18
Kimyasal makinesinin içine düşen kedi son anda kurtarıldı | Video 10.06.2024 | 10:47
03:14
Sevgililer gününde canice öldürülen genç kız ‘Tetikçi’ çıktı | Video 10.06.2024 | 10:47
03:47
Esenyurt’ta çocukların telefon kavgasında ortalık böyle karıştı | Video 10.06.2024 | 10:47
01:01
İnternetten dolandırıcılarına dev operasyon | Video 10.06.2024 | 11:00
04:54
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 10 Haziran 2024 Pazartesi atv izle! | Video 10.06.2024 | 10:41
03:00
İşçi servisi ile kamyon kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır 27 yaralı | Video 10.06.2024 | 10:28
00:30
03:36
Hasta taşıyan ambulansın devrildiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 10.06.2024 | 09:47
02:03
01:35
20 ilde "Narkoçelik-22" operasyonu | Video 10.06.2024 | 09:47