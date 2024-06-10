Esenler'de pitbull dehşeti kamerada: Saldırdığı kediyi adeta parçaladı

Esenler'de ağızlıksız dolaştırılan pitbull cinsi köpek, parktaki bir kediye saldırdı. Çocukların gözleri önünde meydana gelen dehşete düşüren olayda pitbull, ağzına aldığı kediyi bırakmadığı gibi sahibini de ısırmaya çalıştı. Çevredekiler köpeğe engel olmaya çalışsa da kedi feci şekilde can verdi. Aynı köpeğin, başka bir kediye saldırdığı anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.