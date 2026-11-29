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İstanbul'da sağanak felaketi: Dere taştı 11 kişi mahsur kaldı! Araçlar suya gömüldü
Giriş Tarihi: 29.11.2026 12:53
Güncelleme Tarihi: 29.11.2026 14:26
İstanbul'da sağanak felaketi: Dere taştı 11 kişi mahsur kaldı! Araçlar suya gömüldü
Türkiye Balkanlar'dan gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine girdi! Meteoroloji'nin 29 Kasım 2026 hava durumu raporuna göre Marmara, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz'de saatte 90 kilometreyi bulacak fırtına bekleniyor. Sıcaklıkların hızla düşeceği tahmin edilirken, çok sayıda il için kuvvetli yağış ve kar uyarısı yapıldı. Kırklareli ile Edirne'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı başlarken; Çatalca'da etkili olan şiddetli sağanak dereleri taşırdı, 11 kişi mahsur kaldı. Park halindeki araçlar sular altında kaldı. İşte o bölgelerden görüntüler…