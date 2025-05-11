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Haberler Yaşam İstanbul’da şaşkına çeviren görüntüler: Genç kadın üzerine atladı! Diğeri kafasında şişe patlattı!
Giriş Tarihi: 11.05.2025 11:25 Güncelleme Tarihi: 11.05.2025 11:25

İstanbul’da şaşkına çeviren görüntüler: Genç kadın üzerine atladı! Diğeri kafasında şişe patlattı!

İstanbul iki ilginç olay yaşandı… Kağıthane'de sokakta çıkan kavgada biri diğerine kemerle saldırdı. Bıçak çeken adamı darbeden kişi, başında bir de şişe patlattı. Beyoğlu'nda ise kavga eden 2 kişiden biri sokak ortasında diğerinin üstüne çıkarak saçını çekip tokat attı. O anlar kameralara böyle yansıdı...

DHA
İstanbul’da şaşkına çeviren görüntüler: Genç kadın üzerine atladı! Diğeri kafasında şişe patlattı!

İstanbul Kağıthane'de dün alkollü olduğu öne sürülen 2 kişi sokak ortasında kavga etmeye başladı. Kavgada yumruklarla birbirine saldıran 2 kişiden biri diğerine bıçak çekti.

İstanbul’da şaşkına çeviren görüntüler: Genç kadın üzerine atladı! Diğeri kafasında şişe patlattı!

KAFASINDA ŞİŞE PATLATTI

Bunun üzerine taraflardan biri diğerini darbedip başında şişe kırdı. Çevredekilerin şaşkın bakışları arasında uzun süre devam eden kavga, vatandaşların araya girmesiyle son buldu. Tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

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İstanbul’da şaşkına çeviren görüntüler: Genç kadın üzerine atladı! Diğeri kafasında şişe patlattı!

SAÇINI ÇEKİP DEFALARCA TOKAT ATTI
Bir diğer olay ise 5 Mayıs Pazartesi günü saat 19.00 sıralarında Beyoğlu Çukur Mahallesi'nde yaşandı.

Bıçakla saldıran adamın başında şişe kırdı | Video

İstanbul’da şaşkına çeviren görüntüler: Genç kadın üzerine atladı! Diğeri kafasında şişe patlattı!

İddialara göre alkollü olduğu öne sürülen 2 kişi, sokak ortasında kavga etmeye başladı. Birbirlerini yere düşüren iki kişiden biri diğerinin üstüne çıkıp saçını çekmeye başladı.

İstanbul’da şaşkına çeviren görüntüler: Genç kadın üzerine atladı! Diğeri kafasında şişe patlattı!

Yaşanan kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı...