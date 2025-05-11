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İstanbul’da şaşkına çeviren görüntüler: Genç kadın üzerine atladı! Diğeri kafasında şişe patlattı!
Giriş Tarihi: 11.05.2025 11:25
Güncelleme Tarihi: 11.05.2025
11:25
İstanbul’da şaşkına çeviren görüntüler: Genç kadın üzerine atladı! Diğeri kafasında şişe patlattı!
İstanbul iki ilginç olay yaşandı… Kağıthane'de sokakta çıkan kavgada biri diğerine kemerle saldırdı. Bıçak çeken adamı darbeden kişi, başında bir de şişe patlattı. Beyoğlu'nda ise kavga eden 2 kişiden biri sokak ortasında diğerinin üstüne çıkarak saçını çekip tokat attı. O anlar kameralara böyle yansıdı...