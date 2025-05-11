İstanbul’da şaşkına çeviren görüntüler: Genç kadın üzerine atladı! Diğeri kafasında şişe patlattı!

KAFASINDA ŞİŞE PATLATTI

Bunun üzerine taraflardan biri diğerini darbedip başında şişe kırdı. Çevredekilerin şaşkın bakışları arasında uzun süre devam eden kavga, vatandaşların araya girmesiyle son buldu. Tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.