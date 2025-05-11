Bıçakla saldıran adamın başında şişe kırdı | Video 11.05.2025 | 11:05 Kağıthane’de iki kişi arasında sokakta çıkan kavgada biri diğerine kemerle saldırdı. Bıçak çeken adamı darbeden kişi, başında bir de şişe patlattı. Beyoğlu’nda ise kavga eden 2 kişiden biri sokak ortasında diğerinin üstüne çıkarak saçını çekip tokat attı. Kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Telsizler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre alkollü olduğu öne sürülen 2 kişi sokak ortasında kavga etmeye başladı. Kavgada yumruklarla birbirine saldıran 2 kişiden biri diğerine bıçak çekti. Bunun üzerine taraflardan biri diğerini darbedip başında şişe kırdı. Çevredekilerin şaşkın bakışları arasında uzun süre devam eden kavga, vatandaşların araya girmesiyle son buldu. Tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

SAÇINI ÇEKİP DEFALARCA TOKAT ATTI

Bir diğer olay ise 5 Mayıs Pazartesi günü saat 19.00 sıralarında Beyoğlu Çukur Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre alkollü olduğu öne sürülen 2 kişi, sokak ortasında kavga etmeye başladı. Birbirlerini yere düşüren iki kişiden biri diğerinin üstüne çıkıp saçını çekmeye başladı. Yaşanan kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.