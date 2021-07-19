İstanbul’u istila ettiler: Camı, kapıyı açamıyoruz!

Yüksel Kılıç, Tarım İlçe Müdürlüğü'ne durumu bildirdiğini ve kendisine insan sağlığına zararlı olmayan ilaçları önerdiklerini belirterek, "O ilaçlardan biz aldık, kullanmaya başladık. Bin lira ile bin 500 lira arası fiyatı olan bir ilaçlama makinesi aldık. İBB yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi aracı bir bölgeye geldi, o bölgeyi de ben analiz ettim ilacın tesir edip etmediği konusunda. Fazla da tesir etmedi yani. Ben kendi ilacımı kendim yapayım diye yola çıktım" diye konuştu. Mahallede yaşayan Hüseyin Öztürk ise, "Ağaçlara kurt sardı, kiraz ağacı, erik ağacı, fındık ağacı, hepsinde var yani şu anda. Bir ay falan oldu, felaket oldu yani, o zamana kadar olsa da gözükmüyordu, şu anda felaket gözüküyor. Evlere girmiyor ama evlerin çevresinde, erik ağaçlarında, her şeyde var, lahana da falan" dedi.