İstanbul Beykoz'da korkutan istila! Ağaçları kurutan saldırı kamerada...

Son dakika haberleri... İstanbul Beykoz Akbaba Mahallesi'nde tırtıl istilası yaşanıyor. Yaklaşık bir ay önce yoğun şekilde görülmeye başlayan tırtıllar mahalle sakinlerinin iddiasına göre önce meyve ve fındık ağaçlarını kuruttu, şimdi de bağ bahçede ekili ürünlere dadandı. Mahalleli tırtıldan kurtulmak için kendi imkanlarıyla bahçelerini ilaçlamaya çalışıyor.

İstanbul Beykoz Akbaba Mahallesi'nde tırtıl istilası yaşanıyor. Yaklaşık bir ay önce yoğun şekilde görülmeye başlayan tırtıllar mahalle sakinlerinin iddiasına göre önce meyve ve fındık ağaçlarını kuruttu, şimdi de bağ bahçede ekili ürünlere dadandı. Mahalleli tırtıldan kurtulmak için kendi imkanlarıyla bahçelerini ilaçlamaya çalışıyor.



AĞAÇLARDA, EVLERİN DUVARLARINDA BİLE VAR

Beykoz'un Akbaba Mahallesi yaklaşık 1 aydır tırtıl istilasıyla uğraşıyor. Neredeyse mahallenin tamamında yaşayanların evlerinin bahçesi, bostanı ve meyve ağaçları bulunuyor. Bahçe içindeki bir iki katlı evlerin duvarlarında bile tırtıllar geziyor. Bölgede bulunan meyve ve fındık ağaçları tırtıllar tarafından sarılmış durumda. Tırtılların yapraklarını yediği ağaçların kuruduğu da görülüyor. Bir örümcek ağı gibi ağaçları saran tırtılların kozaları ise ilginç bir görüntü oluşturuyor. Bölgede yaşayanlar ağaçlardan sonra ekinlere, lahanalara da tırtılların dadandığını belirtiyor. Mahallenin muhtarı Yüksel Kılıç ise durumu Beykoz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bildirdiğini belirterek, izin verilen ilaçlarla bahçelerini kendileri ilaçlayarak durumla baş etmeye çalıştıklarını anlattı.