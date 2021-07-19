Video Yaşam İstanbul Beykoz'da korkutan istila! Ağaçları kurutan saldırı kamerada...

İstanbul Beykoz'da korkutan istila! Ağaçları kurutan saldırı kamerada...

İstanbul Beykoz'da korkutan istila! Ağaçları kurutan saldırı kamerada...
19.07.2021 | 11:56

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Demet Akalın: Seda Sayan’a kırgınım ama benim nikah şahidimdi, saygım var | Video 06:38
Demet Akalın: "Seda Sayan’a kırgınım ama benim nikah şahidimdi, saygım var" | Video 19.07.2021 | 12:59
İş yeri sahibi deprem oluyor zannetti, gördüğü manzara dehşete düşürdü | Video 02:24
İş yeri sahibi deprem oluyor zannetti, gördüğü manzara dehşete düşürdü | Video 19.07.2021 | 13:05
Firar eden kurbanlık koçlar trafiği birbirine kattı | Video 03:38
Firar eden kurbanlık koçlar trafiği birbirine kattı | Video 19.07.2021 | 13:00
Oğlum daha 10 yaşındayken 'anne ben şehit olacağım' derdi 06:03
"Oğlum daha 10 yaşındayken 'anne ben şehit olacağım' derdi" 19.07.2021 | 12:48
Uludağ'da bir turist, ayı saldırısına uğradı | Video 01:52
Uludağ'da bir turist, ayı saldırısına uğradı | Video 19.07.2021 | 12:59
Büyükçekmece'de restoran çalışanları denize giren vatandaşlara böyle saldırdı | Video 01:12
Büyükçekmece'de restoran çalışanları denize giren vatandaşlara böyle saldırdı | Video 19.07.2021 | 12:59
İstanbul TIR dorsesinden kayan yüzlerce dolu damacana yola devrildi 02:23
İstanbul TIR dorsesinden kayan yüzlerce dolu damacana yola devrildi 19.07.2021 | 12:48
Kaçan kurbanlık boğanın önüne çıkanı devirdiği korku dolu anlar kamerada 03:37
Kaçan kurbanlık boğanın önüne çıkanı devirdiği korku dolu anlar kamerada 19.07.2021 | 12:53
Genç kaptan gemide geçirdiği kaza sonrası hayatını kaybetti. Geriye acı dolu sesli mesajı kaldı | Video 07:51
Genç kaptan gemide geçirdiği kaza sonrası hayatını kaybetti. Geriye acı dolu sesli mesajı kaldı | Video 19.07.2021 | 11:56
Dolmuş şoförü kural tanımaz yolcudan canını zor kurtardı | Video 04:01
Dolmuş şoförü kural tanımaz yolcudan canını zor kurtardı | Video 19.07.2021 | 12:06
Diyarbakır'da 685 gündür süren evlat nöbetindeki aileler bir bayramı daha buruk karşılıyor 05:31
Diyarbakır'da 685 gündür süren evlat nöbetindeki aileler bir bayramı daha buruk karşılıyor 19.07.2021 | 12:24
Kocaeli'de kediyi kurtarmak için canını hiçe sayan vatandaş kamerada 00:24
Kocaeli'de kediyi kurtarmak için canını hiçe sayan vatandaş kamerada 19.07.2021 | 12:30
Maskeyi öyle bir yerinden çıkarttı ki görenler şaşkına döndü | Video 00:09
Maskeyi öyle bir yerinden çıkarttı ki görenler şaşkına döndü | Video 19.07.2021 | 12:06
İstanbul Beykoz'da korkutan istila! Ağaçları kurutan saldırı kamerada... 02:12
İstanbul Beykoz'da korkutan istila! Ağaçları kurutan saldırı kamerada... 19.07.2021 | 11:56
3. kata balta fırlattı, satırla tehdit etti | Video 04:06
3. kata balta fırlattı, satırla tehdit etti | Video 19.07.2021 | 11:49
Tosuncuk'un avukatları konuştu: Bitcoin’i yok, boşanmaya itiraz etmeyecek | Video 04:53
Tosuncuk'un avukatları konuştu: "Bitcoin’i yok, boşanmaya itiraz etmeyecek" | Video 19.07.2021 | 11:47
Bayram fırsatçısı kalpazanlara jandarmadan geçit yok | Video 01:58
Bayram fırsatçısı kalpazanlara jandarmadan geçit yok | Video 19.07.2021 | 11:46
Kartal’da yaralı motosiklet sürücüsünün isyanı: O videoyu bana da gönder | Video 02:46
Kartal’da yaralı motosiklet sürücüsünün isyanı: "O videoyu bana da gönder" | Video 19.07.2021 | 11:32
İstanbul Pendik'te hırsızlık yapan kadınlar yakalandı 00:48
İstanbul Pendik'te hırsızlık yapan kadınlar yakalandı 19.07.2021 | 11:30
Metina'da tespit edilen 5 PKK'lı terörist ATAK helikopterlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi 00:04
Metina'da tespit edilen 5 PKK'lı terörist ATAK helikopterlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi 19.07.2021 | 11:29

Son dakika haberleri... İstanbul Beykoz Akbaba Mahallesi'nde tırtıl istilası yaşanıyor. Yaklaşık bir ay önce yoğun şekilde görülmeye başlayan tırtıllar mahalle sakinlerinin iddiasına göre önce meyve ve fındık ağaçlarını kuruttu, şimdi de bağ bahçede ekili ürünlere dadandı. Mahalleli tırtıldan kurtulmak için kendi imkanlarıyla bahçelerini ilaçlamaya çalışıyor.

VİDEO DEVAM EDİYOR

İstanbul Beykoz Akbaba Mahallesi'nde tırtıl istilası yaşanıyor. Yaklaşık bir ay önce yoğun şekilde görülmeye başlayan tırtıllar mahalle sakinlerinin iddiasına göre önce meyve ve fındık ağaçlarını kuruttu, şimdi de bağ bahçede ekili ürünlere dadandı. Mahalleli tırtıldan kurtulmak için kendi imkanlarıyla bahçelerini ilaçlamaya çalışıyor.


AĞAÇLARDA, EVLERİN DUVARLARINDA BİLE VAR
Beykoz'un Akbaba Mahallesi yaklaşık 1 aydır tırtıl istilasıyla uğraşıyor. Neredeyse mahallenin tamamında yaşayanların evlerinin bahçesi, bostanı ve meyve ağaçları bulunuyor. Bahçe içindeki bir iki katlı evlerin duvarlarında bile tırtıllar geziyor. Bölgede bulunan meyve ve fındık ağaçları tırtıllar tarafından sarılmış durumda. Tırtılların yapraklarını yediği ağaçların kuruduğu da görülüyor. Bir örümcek ağı gibi ağaçları saran tırtılların kozaları ise ilginç bir görüntü oluşturuyor. Bölgede yaşayanlar ağaçlardan sonra ekinlere, lahanalara da tırtılların dadandığını belirtiyor. Mahallenin muhtarı Yüksel Kılıç ise durumu Beykoz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bildirdiğini belirterek, izin verilen ilaçlarla bahçelerini kendileri ilaçlayarak durumla baş etmeye çalıştıklarını anlattı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA