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İşte il il Türkiye'nin 2024 güncel nüfusu! En kalabalık şehir hangisi? İşte il il nüfus dağılımı
Giriş Tarihi: 08.04.2025 16:32
Güncelleme Tarihi: 08.04.2025
16:32
İşte il il Türkiye'nin 2024 güncel nüfusu! En kalabalık şehir hangisi? İşte il il nüfus dağılımı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye'nin 2024 güncel nüfus verilerini geçtiğimiz aylarda paylaştı. Türkiye'nin nüfusu bir önceki yıla göre 292 bin kişi artarken, 40 ilin nüfusunda azalma olduğu belirlendi. Peki il il Türkiye'nin yeni nüfusu kaç? İşte illere göre nüfus dağılımı ve haberin detayları...