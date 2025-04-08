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Haberler Yaşam İşte il il Türkiye'nin 2024 güncel nüfusu! En kalabalık şehir hangisi? İşte il il nüfus dağılımı
Giriş Tarihi: 08.04.2025 16:32 Güncelleme Tarihi: 08.04.2025 16:32

İşte il il Türkiye'nin 2024 güncel nüfusu! En kalabalık şehir hangisi? İşte il il nüfus dağılımı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye'nin 2024 güncel nüfus verilerini geçtiğimiz aylarda paylaştı. Türkiye'nin nüfusu bir önceki yıla göre 292 bin kişi artarken, 40 ilin nüfusunda azalma olduğu belirlendi. Peki il il Türkiye'nin yeni nüfusu kaç? İşte illere göre nüfus dağılımı ve haberin detayları...

İşte il il Türkiye’nin 2024 güncel nüfusu! En kalabalık şehir hangisi? İşte il il nüfus dağılımı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan güncel 2024 nüfus verilerine göre; 40 ilin nüfusunun azaldığı tespit edildi. Bu rakam 2023 yılında 10 il olarak kayıtlara geçmişti. Öte yandan nüfus artış hızının da 2023'e göre azaldığı tespit edildi. Peki il il Türkiye'nin nüfusu kaç? İşte haberin detayları…

İşte il il Türkiye’nin 2024 güncel nüfusu! En kalabalık şehir hangisi? İşte il il nüfus dağılımı

KADIN-ERKEK NÜFUS ORANI DİKKAT ÇEKTİ

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2024 nüfus verilerine göre; Türkiye'nin nüfusu 2024'te bir önceki yıla göre 292 bin 567 kişi artarak 85 milyon 664 bin 944 oldu.

Erkek nüfus 42 milyon 853 bin 110 kişi olurken, kadın nüfus 42 milyon 811 bin 834 kişi oldu. Diğer bir ifadeyle toplam nüfusun %50,02'sini erkekler, %49,98'ini ise kadınlar oluşturdu.

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İşte il il Türkiye’nin 2024 güncel nüfusu! En kalabalık şehir hangisi? İşte il il nüfus dağılımı

YABANCI NÜFUS KAÇ?

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre, ülkemizde ikamet eden yabancı nüfus bir önceki yıla göre 89 bin 996 kişi azalarak 1 milyon 480 bin 547 kişi oldu. Bu nüfusun %48,3'ünü erkekler, %51,7'sini kadınlar oluşturdu.

İşte il il Türkiye’nin 2024 güncel nüfusu! En kalabalık şehir hangisi? İşte il il nüfus dağılımı

NÜFUS ARTIŞ HIZI DEĞİŞTİ

Yıllık nüfus artış hızı 2023 yılında binde 1,1 iken, 2024 yılında binde 3,4 oldu.

İşte il il Türkiye’nin 2024 güncel nüfusu! En kalabalık şehir hangisi? İşte il il nüfus dağılımı

2024'TE KAÇ İLİN NÜFUSU AZALDI?

TÜİK tarafından açıklanan nüfus verilerine göre; 2023 yılında bir önceki yıla göre 10 ilin nüfusunda azalma görülürken, 2024 yılında 40 ilin nüfusunun azaldığı görüldü.