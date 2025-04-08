İşte il il Türkiye’nin 2024 güncel nüfusu! En kalabalık şehir hangisi? İşte il il nüfus dağılımı

KADIN-ERKEK NÜFUS ORANI DİKKAT ÇEKTİ

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2024 nüfus verilerine göre; Türkiye'nin nüfusu 2024'te bir önceki yıla göre 292 bin 567 kişi artarak 85 milyon 664 bin 944 oldu.

Erkek nüfus 42 milyon 853 bin 110 kişi olurken, kadın nüfus 42 milyon 811 bin 834 kişi oldu. Diğer bir ifadeyle toplam nüfusun %50,02'sini erkekler, %49,98'ini ise kadınlar oluşturdu.