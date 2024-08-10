İşte o atışın perde arkası: Yusuf Dikeç ATV Haber’e anlattı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde Türkiye'ye gümüş madalya kazandıran Şevval İlayda Tarhan ile Yusuf Dikeç, aldıkları madalyanın ötesinde dünyanın konuştuğu isimler arasına girdiler. Yusuf Dikeç'in Sırp rakibi Damir Mikeç'le karşılaştığı anlarda Mikeç'in aksine daha az teçhizatla doğal ve rahat bir atış gerçekleştirmesi Olimpiyat Oyunları'na damga vurdu. Dikeç, ikonik hale gelen bu atışının ardındaki ayrıntıları ise ATV Haber'e anlattı. İşte ayrıntılar…