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Giriş Tarihi: 10.08.2024 13:28 Güncelleme Tarihi: 10.08.2024 13:37

İşte o atışın perde arkası: Yusuf Dikeç ATV Haber’e anlattı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde Türkiye'ye gümüş madalya kazandıran Şevval İlayda Tarhan ile Yusuf Dikeç, aldıkları madalyanın ötesinde dünyanın konuştuğu isimler arasına girdiler. Yusuf Dikeç'in Sırp rakibi Damir Mikeç'le karşılaştığı anlarda Mikeç'in aksine daha az teçhizatla doğal ve rahat bir atış gerçekleştirmesi Olimpiyat Oyunları'na damga vurdu. Dikeç, ikonik hale gelen bu atışının ardındaki ayrıntıları ise ATV Haber'e anlattı. İşte ayrıntılar…

İşte o atışın perde arkası: Yusuf Dikeç ATV Haber’e anlattı

Yusuf Dikeç'in tarzıyla dünya çapında ilgi görmesinin ardında hem duruşu hem de profesyonelliği olsa da kendi ağzınızdan dinlediğimizde oldukça ilginç ayrıntılar ortaya çıkıyor.

İşte o atışın perde arkası: Yusuf Dikeç ATV Haber’e anlattı

Lens, göz kapağı ve kulak koruması gibi yardımcı teçhizat kullanmadan bir eli cebinde atması, farklı branşlardaki sporcular için de bir eğlence kaynağı haline geldi. Sporcular, yaşadıkları sevinci bile 'Yusuf Dikeç pozu'yla göstermeye başladı.

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İşte o atışın perde arkası: Yusuf Dikeç ATV Haber’e anlattı

Üstelik sadece sporcular arasında değil, dünyanın birçok yerinde aynı pozu veren milyonlarca insan sosyal medyayı adeta sallamış durumda. İşte Yusuf Dikeç'ten bu pozun ardındaki gerçekler…

İşte o atışın perde arkası: Yusuf Dikeç ATV Haber’e anlattı

ATV Haber'e konuşan Yusuf Dikeç; hareketin 20 yıl önce "atış yapmaya nasıl başladıysa" ayın hareket olduğunu vurguladı.

İşte o atışın perde arkası: Yusuf Dikeç ATV Haber’e anlattı

İlk başta kendisinin de bu kadar ilgi göreceğini beklemediğini söyleyen Dikeç, dünyadan da birçok olumlu mesajın gelmesinin kendisini ve ekibini ne kadar mutlu ettiğinden bahsetti.

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