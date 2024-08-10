Eli cebinde gümüş madalya kazandı! İşte o atışın perde arkası… | Video
İşte o atışın perde arkası... Olimpiyat fenomeni Yusuf Dikeç Atv’ye konuştu.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:14
Darp edip kaçırdılar, evlerinde gözaltına alındılar | Video 10.08.2024 | 13:50
02:16
Eli cebinde gümüş madalya kazandı! İşte o atışın perde arkası… | Video 10.08.2024 | 12:59
00:56
Motosikletli yaralama şüphelilerinden 1'i tutuklandı | Video 10.08.2024 | 12:46
01:04
02:53
00:17
Elazığ’da balık avlayan yılan kamerada 10.08.2024 | 11:50
09:13
Sokak köpeklerinin 5 yıldızlı oteli 10.08.2024 | 11:41
00:14
Çalıntı araçları "change" yaparak satan şahıs yakalandı | Video 10.08.2024 | 11:06
04:53
Antalya’da U dönüşü yapan araç kazaya yol açtı: 2 yaralı | Video 10.08.2024 | 10:59
00:36
Şanlıurfa’da 223 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi: 4 gözaltı | Video 10.08.2024 | 10:58
00:35
Şanlıurfa’da 223 kilo 250 gram uyuşturucu madde ele geçirildi 10.08.2024 | 10:52
01:07
01:08
02:42
Kağıthane'de 13 katlı binadan yangın paniği | Video 10.08.2024 | 09:30
02:05
Kağıthane'de 13 katlı binadan yangın paniği 10.08.2024 | 08:56
01:02
02:56
Direksiyon başında alkollü yakalanan müzisyen: “Zaten meşhurum çek” 10.08.2024 | 08:36
00:11
Bingöl’de hapis cezası bulunan 2 zanlı yakalandı | Video 09.08.2024 | 16:15
02:31