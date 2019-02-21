İzinsiz kazıda faciadan dönüldü

İzinsiz kazı yapılmaz tabelasına rağmen, iş makinasıyla binanın önünde yapılan kazı az daha büyük bir felakete yol açıyordu. İstanbul Arnavutköy'deki olayda, doğalgaz borusu patlatılınca alevler 4 katılı evin çatısına kadar yükseldi.