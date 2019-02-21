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İzinsiz kazıda faciadan dönüldü

İzinsiz kazı yapılmaz tabelasına rağmen, iş makinasıyla binanın önünde yapılan kazı az daha büyük bir felakete yol açıyordu. İstanbul 'deki olayda, doğalgaz borusu patlatılınca alevler 4 katılı evin çatısına kadar yükseldi.

DHA Yaşam galerileri
Giriş Tarihi: 21.02.2019 17:30 Güncelleme Tarihi: 21.02.2019 17:32
İzinsiz kazıda faciadan dönüldü

Olay, bugün öğlen saatlerinde Merkez Mahallesi Ardıçözü Sokak'ta meydana geldi.

İzinsiz kazıda faciadan dönüldü

İddiaya göre, 4 katlı bir apartmanın zemin katlarında sıklıkla yaşanan su baskınlarının önüne geçmek için binanın cephesine gider borusu döşemek için iş makinesiyle izinsiz kazı yapan bina sakinleri, yanlışlıkla doğalgaz borusunu deldi.

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İzinsiz kazıda faciadan dönüldü

Doğalgaz borusundan sızan gaz şiddetli bir gürültü ile patladı. Patlamanın ardından çıktı.

İzinsiz kazıda faciadan dönüldü

İş makinesi operatörü son anda olay yerinden uzaklaşarak olaydan yara almadan kurtuldu.

İzinsiz kazıda faciadan dönüldü

Yükselen alevler binanın dış cephesini yaktı. Bir anlık panik yaşayan mahalle sakinleri, durumu itfaiye ve ekiplerine bildirdi.

İzinsiz kazıda faciadan dönüldü

ekipleri bölgedeki gaz vanasını kapatırken itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

İzinsiz kazıda faciadan dönüldü

anı ise cep telefonu kameralarına yansıdı.

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