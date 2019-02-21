İzinsiz kazı yaparken doğal gaz borusunu deldiler

Olay, Arnavutköy Merkez Mahallesi Ardıçözü Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan bir binanın sakinleri izinsiz kazı yaptı. Kazı sırasında iş makinesi operatörü doğal gaz borusunu deldi. Delinen borudan sızan gaz alev aldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, İGDAŞ ekipleri de gazı keserek kontrolü sağladı.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, binanın dış cephesi çıkan yangın nedeniyle zarar gördü. Yaşanan yangın anı ise cep telefonu kameralarına yansıdı.