Türkiye'nin en iyi haber sitesi

İzinsiz kazı yaparken doğal gaz borusunu deldiler

Arnavutköy’de kazı çalışmaları sırasında doğal gaz borusu delindi.

Olay, Arnavutköy Merkez Mahallesi Ardıçözü Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan bir binanın sakinleri izinsiz kazı yaptı. Kazı sırasında iş makinesi operatörü doğal gaz borusunu deldi. Delinen borudan sızan gaz alev aldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, İGDAŞ ekipleri de gazı keserek kontrolü sağladı.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, binanın dış cephesi çıkan yangın nedeniyle zarar gördü. Yaşanan yangın anı ise cep telefonu kameralarına yansıdı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
EN ÇOK İZLENEN VİDEOLAR
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
  • HER ZAMAN
Sabah TV
;
ARKADAŞINA GÖNDER
İzinsiz kazı yaparken doğal gaz borusunu deldiler
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına " ; " koyunuz
BİZE ULAŞIN