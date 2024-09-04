Giriş Tarihi: 04.09.2024 10:48
Güncelleme Tarihi: 04.09.2024
11:28
İzmir sokaklarında gaspçı katliamı: Görüntüler ortaya çıktı...
İzmir'de bir akaryakıt istasyonu çalışanının parasını gasbeden, taksici Arif Karabacak'ı öldüren, soygun için girdiği markette 16 yaşındaki İlayda Algar'ı yaralayan, mezarlıkta öldürdüğü Engin Ket'in parası ile otomobilini çalıp, gittiği alışveriş merkezinde bir kişiyi daha yaralayarak parasını gasbeden 3 yaşındaki Bülent Şengün'e ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Bülent Şengün'ün vatandaşları gasbettiği anlar kameralara anbean yansıdı.