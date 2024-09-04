İzmir sokaklarında gaspçı katliamı: Görüntüler ortaya çıktı...

KENDİSİNE DİRENEN MARKET ÇALIŞANI İLAYDA'YI AĞIR YARALADI

Yola çıkan Bülent Şengün, burada sürücüsü öğrenilemeyen 35 AP 6716 plakalı bir hafif ticari aracı gasbetti. Bu araçla kaçan Şengün, Torbalı ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi'ne giderek soygun için bir markete girdi.