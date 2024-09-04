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Giriş Tarihi: 04.09.2024 10:48 Güncelleme Tarihi: 04.09.2024 11:28

İzmir sokaklarında gaspçı katliamı: Görüntüler ortaya çıktı...

İzmir'de bir akaryakıt istasyonu çalışanının parasını gasbeden, taksici Arif Karabacak'ı öldüren, soygun için girdiği markette 16 yaşındaki İlayda Algar'ı yaralayan, mezarlıkta öldürdüğü Engin Ket'in parası ile otomobilini çalıp, gittiği alışveriş merkezinde bir kişiyi daha yaralayarak parasını gasbeden 3 yaşındaki Bülent Şengün'e ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Bülent Şengün'ün vatandaşları gasbettiği anlar kameralara anbean yansıdı.

Ceyhan TORLAK
İzmir sokaklarında gaspçı katliamı: Görüntüler ortaya çıktı...

Cinayetten 2004 yılında cezaevine giren ve 2019 yılında denetimli serbestlik şartıyla tahliye edildiği belirlenen Bülent Şengün, 27 Ağustos'ta Torbalı ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda pompacıyı dövdükten sonra 10 bin TL'sini gasbedip, kaçtı.

İzmir sokaklarında gaspçı katliamı: Görüntüler ortaya çıktı...

31 Ağustos'ta da Ayrancılar Mahallesi'nde Arif Karabacak'ın kullandığı 35 AP 582 plakalı taksiye binen Şengün, Yazıbaşı Mahallesi'ne gitti.

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İzmir sokaklarında gaspçı katliamı: Görüntüler ortaya çıktı...

Yanında tabanca bulunan Şengün, Karabacak'ı bir tarlada ensesinden vurdu, taksiyi çalıştıramayınca araçtaki paraları da alıp, yaya olarak kaçtı.

İzmir'de iki kişiyi öldüren 3 kişiyi de yaralayan caninin görüntüleri ortaya çıktı

İzmir sokaklarında gaspçı katliamı: Görüntüler ortaya çıktı...

KENDİSİNE DİRENEN MARKET ÇALIŞANI İLAYDA'YI AĞIR YARALADI

Yola çıkan Bülent Şengün, burada sürücüsü öğrenilemeyen 35 AP 6716 plakalı bir hafif ticari aracı gasbetti. Bu araçla kaçan Şengün, Torbalı ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi'ne giderek soygun için bir markete girdi.

İzmir sokaklarında gaspçı katliamı: Görüntüler ortaya çıktı...

Şengün, kendisine direnen market çalışanı İlayda Algar'ı tabancayla 3 el ateş ederek ağır yaralayıp, kaçtı. İhbarla bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Algar, ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ve jandarma ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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