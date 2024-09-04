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İzmir'de iki kişiyi öldüren 3 kişiyi de yaralayan caninin görüntüleri ortaya çıktı

İzmir'de iki kişiyi öldüren 3 kişiyi de yaralayan caninin görüntüleri ortaya çıktı

04.09.2024 | 10:18

İzmir'in Torbalı ve Karabağlar ilçesinde meydana gelen gaz ve tabancayla vurma eylemlerinde iki kişiyi öldüren 3 kişiye de yaralayan caninin tüm görüntüleri ortaya çıktı.

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Torbalı Ayrancılar'da taksi sürücüsü İbrahim Karabacak'ı gasbeden ve ardından tabancayla vurup öldüren Bülent Şengün (37), daha sonra başka bir aracı gasbederek bir markette çalışan 16 yaşındaki İlayda Algar'ı aynı tabancayla vurdu ve ağır yaraladı. Torbalı'ya dehşeti yaşatan zanlı daha sonra dün gece saatlerinde Karabağlar Aydın Mahallesi'nde ATM'den para çeken Ali S.'yi takibe alarak aracına binmesini bekledi ve ardından yolcu kapısını açıp yanına oturdu. Tabancasıyla Ali S.'yi tehdit edip, kenti dehşete düşüren katilin kendisi olduğunu söyledi. Dehşete kapılan Ali S. kornaya basıp yardım çığlıkları atınca araçtan inen Bülent Şengün kaçtı. Buradan Paşaköprü Mezarlığına gelen Şengün, Engin Ket'i de gasbedip, tabancayla vurdu ve öldürdü. Şengün, Engin Ket'in cebinden araba anahtarını alıp Gaziemir'de bulunan alışveriş merkezine gitti. Burada da bir vatandaşın darp ederek parasını gasp etti. Saldırganın daha önce de bir benzin istasyonunda pompacının 10 bin lira parasını gasbettiği öğrenildi. Daha sonra Gümüldür istikametine doğru araçla kaçtığı öğrenilen Bülent Şengün, Menderes İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Bülent Şengün'ün üzerinde arama yapılan aramada, 'ecstasy' olarak bilinen 13 uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüphelinin olayları gerçekleştirdiği sırada uyuşturucu madde kullandığı belirlendi.


Görüntüler ortaya çıktı
Öte yandan Bülent Şenngün'ün Torbalı ve Karabağlar ilçesinde işlediği suç eylemlerinin görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Şengün'ün öldürdüğü yaraladığı ve gasp ettiği kişilerle birlikte yer aldığı anlar da yer aldı.


Tutuklandı
Gözaltına alınan Bülent Şengün'ün ifadesinde, cezaevindeyken uyuşturucuya bulaştığı, para bulmak için çalıştığı işlerde başarılı olamamasının ardından uyuşturucu parası için gasp ve cinayet suçlarını işlediğini söylediği öne sürüldü. Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen katil, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Daha önce de cinayetten hüküm giymiş
Ayrıca Bülent Şengün'ün 2004 yılında cinayet işlediği, zanlının arkadaşı İ.D. ile birlikte Torbalı'nın tanınmış simalarından Salih Şahin'i parası için öldürdüğü ve bu suçtan ömür boyu hapse mahkum edildiği ortaya çıktı.

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