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İzmir'de hayrete düşüren görüntü: Otoyolda kızına TIR kullandırdı pahalıya patladı!
Giriş Tarihi: 29.03.2024 12:45
Güncelleme Tarihi: 29.03.2024
12:47
İzmir'de hayrete düşüren görüntü: Otoyolda kızına TIR kullandırdı pahalıya patladı!
İzmir Torbalı Otoyolu'nda E.B. isimli baba 11 yaşındaki kızına tır kullandırdı. O anları cep telefonuyla kaydeden E.B. sosyal medyada paylaştı. Görüntüleri izleyenler gözlerine inanamadı. İzmir Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube Müdürlüğü Otoyol Büro Amirliği ekipleri yaptığı çalışmada araç içinde çocuk ile birlikte baba E.B. ile tır şoförü Y.B.'nin bulunduğunu belirledi. Ekipler hem araç plakasına hem de E.B. isimli babaya ayrı ayrı 2918 sayılı kanuna göre 'ehliyetsiz araç kullanmak ve kullandırmak' maddesinden 12 bin 978'er lira idari para cezası kesildi. Şüphelilerin 2 yıla kadar hapis istemiyle yargılanabilecekleri öğrenildi.