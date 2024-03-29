İzmir’de hayrete düşüren görüntü: Otoyolda kızına TIR kullandırdı pahalıya patladı!

25 BİN 956 LİRA PARA CEZASI

Ekipler küçük kız çocuğunun kullandığı aracın plakasına hem de E.B. isimli babaya ayrı ayrı 2918 sayılı kanuna göre 'ehliyetsiz araç kullanmak ve kullandırmak' maddesinden 12 bin 978'er lira idari para cezası kesildi.