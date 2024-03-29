Video Yaşam Küçük yaştaki çocuğuna otoyolda tır kullandırdı! O anlar kamerada | Video
Küçük yaştaki çocuğuna otoyolda tır kullandırdı! O anlar kamerada | Video

Küçük yaştaki çocuğuna otoyolda tır kullandırdı! O anlar kamerada | Video

29.03.2024 | 12:24

İzmir'de küçük yaştaki çocuğuna otoyolda tır kullandıran babaya ceza kesildi.

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