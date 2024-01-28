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Haberler Yaşam İzmir’de öldürülen Gözde Karamus’un son sözleri ortaya çıktı: Anne Serdar burada çabuk!
Giriş Tarihi: 28.01.2024 11:09 Güncelleme Tarihi: 28.01.2024 11:09

İzmir’de öldürülen Gözde Karamus’un son sözleri ortaya çıktı: Anne Serdar burada çabuk!

İzmir'deki cinayet tüyler ürpertti. 29 yaşındaki Gözde Karamus, boşanma aşamasındaki eşi Serdar Karamus parkta silahla katledildi. Gözyaşlarına boğulan anne Gülhan Madi, kızıyla yaptığı son görüşmeden şöyle bahsetti: Anne, Serdar burada çabuk aşağı in…

DHA
İzmir’de öldürülen Gözde Karamus’un son sözleri ortaya çıktı: Anne Serdar burada çabuk!

Tarihler 21 Aralık 2023'ü gösterdiğinde İzmir'deki Sedat Kahraman Parkı'nda korkunç bir olay meydana geldi. Tekstil firması çalışanı Gözde Karamus'un önü boşanma aşamasındaki eşi Serdar Karamus, tarafından kesildi. İkili burada kavga etti.

İzmir’de öldürülen Gözde Karamus’un son sözleri ortaya çıktı: Anne Serdar burada çabuk!

Serdar Karamus silahını çıkarıp genç kadına 3 el ateş etti. Eşini sırtından ve başından vurdu. Karamus ardından aynı tabancayı bu defa kendi çenesinin altına dayayıp, bir kez daha tetiğe dokundu. Gözde Karamus ile Serdar Karamus, kanlar içerisinde yerde kaldı. Çevredekiler durumu, polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

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İzmir’de öldürülen Gözde Karamus’un son sözleri ortaya çıktı: Anne Serdar burada çabuk!

Olay yerine gelen ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Gözde Karamus kurtarılamadı. Serdar Karamus ise ağır yaralı olarak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

İzmir’de öldürülen Gözde Karamus’un son sözleri ortaya çıktı: Anne Serdar burada çabuk!

Gözde Karamus, İzmir'de Sasalı Mezarlığı'nda toprağa verildi. Durumu ağır olan Serdar Karamus'un hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.

İzmir’de öldürülen Gözde Karamus’un son sözleri ortaya çıktı: Anne Serdar burada çabuk!

Gözde Karamus'un babası Yüksel ve annesi Gülhan Madi, acılarının ilk günkü gibi tazelediğini koruduğunu söyledi. Gözde Karamus'un TARİŞ'ten emekli Kıbrıs gazisi babası Yüksel Madi, kızının olaydan 3 yıl önce Serdar Karamus ile tanışıp evlendiklerini belirtip, "Başlangıçta biz, bu evliliği onaylamadık. Ancak, kızımın istemesi üzerine razı olduk" dedi.

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