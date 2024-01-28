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İzmir’de öldürülen Gözde Karamus’un son sözleri ortaya çıktı: Anne Serdar burada çabuk!
Giriş Tarihi: 28.01.2024 11:09
Güncelleme Tarihi: 28.01.2024
11:09
İzmir’de öldürülen Gözde Karamus’un son sözleri ortaya çıktı: Anne Serdar burada çabuk!
İzmir'deki cinayet tüyler ürpertti. 29 yaşındaki Gözde Karamus, boşanma aşamasındaki eşi Serdar Karamus parkta silahla katledildi. Gözyaşlarına boğulan anne Gülhan Madi, kızıyla yaptığı son görüşmeden şöyle bahsetti: Anne, Serdar burada çabuk aşağı in…