İzmir’de öldürülen Gözde Karamus’un son sözleri ortaya çıktı: Anne Serdar burada çabuk!

Serdar Karamus silahını çıkarıp genç kadına 3 el ateş etti. Eşini sırtından ve başından vurdu. Karamus ardından aynı tabancayı bu defa kendi çenesinin altına dayayıp, bir kez daha tetiğe dokundu. Gözde Karamus ile Serdar Karamus, kanlar içerisinde yerde kaldı. Çevredekiler durumu, polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.