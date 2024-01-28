Video Yaşam Eşinin öldürdüğü Gözde'nin son sözü; 'Anne Serdar burada çabuk aşağı in' olmuş | Video
Eşinin öldürdüğü Gözde'nin son sözü; 'Anne Serdar burada çabuk aşağı in' olmuş | Video

Eşinin öldürdüğü Gözde'nin son sözü; 'Anne Serdar burada çabuk aşağı in' olmuş | Video

28.01.2024 | 12:36

İzmir'de, boşanma aşamasındaki eşi Serdar Karamus (31) tarafından parkta tabancayla öldürülen tekstil firması çalışanı Gözde Karamus'un (29) annesi Gülhan Madi (54) olayın kızıyla telefonla konuştukları sırada yaşandığını belirtip, "Evladımın son sözü 'Anne Serdar burada çabuk aşağı in' oldu" dedi. Babası Yüksel Madi (71) ise kızını öldüren Serdar Karamus'a en ağır cezanın verilmesini istedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, 21 Aralık'ta saat 18.00 sıralarında, Yalı Mahallesi 6434 Sokak'taki Sedat Kahraman Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre, bir tekstil firması çalışanı Gözde Karamus'un önü bir süredir işsiz olduğu öğrenilen boşanma aşamasındaki eşi Serdar Karamus, tarafından kesildi. İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüştü. Bir süre sonra Serdar Karamus yanındaki tabanca ile 3 el ateş edip, eşini sırtından ve başından vurdu. Karamus ardından aynı tabancayı bu defa kendi çenesinin altına dayayıp, bir kez daha tetiğe dokundu. Gözde Karamus ile Serdar Karamus, kanlar içerisinde yerde kaldı. Çevredekiler durumu, polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Gözde Karamus kurtarılamadı. Serdar Karamus ise ağır yaralı olarak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Gözde Karamus, İzmir'de Sasalı Mezarlığı'nda toprağa verildi. Durumu ağır olan Serdar Karamus'un hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.

'EVLENMELERİNDEN 1 YIL SONRA KIZIM ŞİDDET GÖRMEYE BAŞLADI'
Gözde Karamus'un babası Yüksel ve annesi Gülhan Madi, acılarının ilk günkü gibi tazelediğini koruduğunu söyledi. Gözde Karamus'un TARİŞ'ten emekli Kıbrıs gazisi babası Yüksel Madi, kızının olaydan 3 yıl önce Serdar Karamus ile tanışıp evlendiklerini belirtip, "Başlangıçta biz, bu evliliği onaylamadık. Ancak, kızımın istemesi üzerine razı olduk" dedi. Kızının evlenmesinden 1 yıl sonra eşinden şiddet görmeye başladığını belirten iki çoçuk babası baba Madi, "Kızımı işkence boyutunda dövmeye başlamıştı. Kızımın üzerine çaydanlıktan sıcak su dökmüş. Bağlayıp, dövmüş. Dinlene dinlene dövmüş. Banyo yaparken çıplak yerlerine kabloyla vurmuş. Kaldıkları sitenin bahçesinde, herkesin gözü önünde darbetmiş. Kredi kartlarını, maaşını alıyormuş. Artık dayanamayınca kızım gelip, durumu bize anlattı. Geçen 8 Kasım'da boşanma davası açıldı" dedi.

Serdar Karamus'un, kızı ve kendilerini tehdit ettiğini de belirten Yüksel Madi, "Sık sık 'Birilerini de yakarım giderim' diyordu. Boşanma davası açılmasından sonra hakkında uzaklaştırma kararı çıkartıldı. Olaydan 20 gün önce iş yerinden çıkan kızımı takip edip, uzaklaştırma kararını ihlal etmiş. Kızımı öldüren bu caninin en ağır cezayı almasını istiyoruz. Canımız yandı. Kızımızı işe biz götürüp, getiriyorduk. Bir anlık boşluktan faydalanıp, planlayıp, tasarlayarak bu cinayeti işledi" diye konuştu.

'PARKA ULAŞTIĞIMDA GÖZDE YERDE YATIYORDU'
Gözde Karamus'un annesi Gülhan Madi ise olay günü yaşananları, "Kızım 17.00'de işten çıkacaktı. Normalde biz kendisine eşlik ediyorduk. Üst komşum 'Ben alırım işten abla' dedi. Kızımla öğle molasında konuşmuştuk. 'Sen istediklerimi hazırlayacaksın diye bugün yemek yemeyeceğim' dedi. İşten çıkmasına yakın birkaç kez aradım ama cevap vermedi. Fakat, babasını arayıp, 'Biz yoldayız' diye bilgi vermiş. Sonra 16.55'te beni aradı. 'Anne ben geldim, parkın oradayım' dedi. Dikkat etmesini söyledim. 'Kimse yok' dedi. Ne yaptığımı sordu. Yemekleri hazırladığımı, namaz kılacağımı söyledim. Ezanın okunmaya başladığını ve babası için tatlı aldığını söyledi. Bir anda kızım 'Anne Serdar burada çabuk aşağı in' dedi. Ben koştum. Hatta bu arada eşimi de uyandırmak için kendi zilimize bastım. Eşimin yanına gidip uyandırmaya vaktim yoktu. Evimiz zemin üstü 1'inci katta. Bu esnada 4 el silah sesi duydum. Parka ulaştığımda Gözde yerde yatıyordu" dedi. Gözü yaşlı anne Gülhan Madi, "Kanlar içinde gördüm kızımı. 'Gözde geldim, duyuyor musun' diye sordum ancak hiçbir ses vermedi'. Kızımın katiline en ağır cezanın verilmesini istiyorum. Adalet istiyorum" dedi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Prof.Dr. Kutoğlu: Bizi en çok endişelendiren malatya içinden geçen fay | Video 06:45
Prof.Dr. Kutoğlu: "Bizi en çok endişelendiren malatya içinden geçen fay" | Video 28.01.2024 | 12:35
Eşinin öldürdüğü Gözde’nin son sözü; ’Anne Serdar burada çabuk aşağı in’ olmuş | Video 05:11
Eşinin öldürdüğü Gözde'nin son sözü; 'Anne Serdar burada çabuk aşağı in' olmuş | Video 28.01.2024 | 12:36
Sarıyer’de Santa Maria Kilisesi’ne silahlı saldırı! 1 kişi öldü | Video 02:58
Sarıyer'de Santa Maria Kilisesi'ne silahlı saldırı! 1 kişi öldü | Video 28.01.2024 | 13:11
Sacha Boey resmen Bayern Münih’te! Rekor bonservis açıklandı | Video 00:18
Sacha Boey resmen Bayern Münih'te! Rekor bonservis açıklandı | Video 28.01.2024 | 12:24
Bursa’da 8 araç böyle birbirine girdi | Video 00:27
Bursa'da 8 araç böyle birbirine girdi | Video 28.01.2024 | 12:24
Şanlıurfa’da şaşırtan görüntü! Kamyonet üzerinde araba taşıdılar | Video 00:19
Şanlıurfa'da şaşırtan görüntü! Kamyonet üzerinde araba taşıdılar | Video 28.01.2024 | 12:24
Motokurye kıyafetiyle gelip ateş açtı, kaçarken bıçaklandı | Video 01:07
Motokurye kıyafetiyle gelip ateş açtı, kaçarken bıçaklandı | Video 28.01.2024 | 10:26
Türkiye’de eğitim gördü, Ruanda’nın en genç kadın pilotu oldu | Video 11:28
Türkiye'de eğitim gördü, Ruanda'nın en genç kadın pilotu oldu | Video 28.01.2024 | 10:25
Öldürülen kadının cinayet zanlısı erkek kardeşinin kızı çıktı | Video 00:28
Öldürülen kadının cinayet zanlısı erkek kardeşinin kızı çıktı | Video 28.01.2024 | 10:26
Yumruklu yol verme kavgası kamerada: “10 kişi bir adama mı giriyorsunuz” | Video 00:22
Yumruklu yol verme kavgası kamerada: “10 kişi bir adama mı giriyorsunuz” | Video 28.01.2024 | 10:25
Yıktığı binanın altında kalmaktan son anda kurtuldu | Video 01:29
Yıktığı binanın altında kalmaktan son anda kurtuldu | Video 28.01.2024 | 10:25
Yüzyılın depreminin yeni görüntüleri ortaya çıktı: Ayakta durmakta güçlük çektiler | Video 00:38
Yüzyılın depreminin yeni görüntüleri ortaya çıktı: Ayakta durmakta güçlük çektiler | Video 28.01.2024 | 10:25
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde araç alev alev yandı | Video 04:06
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde araç alev alev yandı | Video 28.01.2024 | 08:44
Kahramanmaraş’ta bıçaklı kavga kamerada | Video 00:50
Kahramanmaraş’ta bıçaklı kavga kamerada | Video 28.01.2024 | 08:44
Ataşehir’de berber dükkanına silahlı saldırı kamerada | Video 01:35
Ataşehir'de berber dükkanına silahlı saldırı kamerada | Video 28.01.2024 | 08:44
Kartal’da polisten kaçan araç sürücüsü yol kenarındaki otoparka uçtu | Video 01:10
Kartal'da polisten kaçan araç sürücüsü yol kenarındaki otoparka uçtu | Video 28.01.2024 | 08:43
Dubleks daire alev alev yandı: Bina tahliye edildi | Video 01:51
Dubleks daire alev alev yandı: Bina tahliye edildi | Video 27.01.2024 | 16:18
Zeytinburnu’ndaki 5 milyon liralık gasp! Şüpheliler, iş insanının çalışanları çıktı | Video 04:16
Zeytinburnu'ndaki 5 milyon liralık gasp! Şüpheliler, iş insanının çalışanları çıktı | Video 27.01.2024 | 15:45
Antalya’da 24 adrese eş zamanlı torbacı operasyonu: 19 tutuklama 00:46
Antalya'da 24 adrese eş zamanlı torbacı operasyonu: 19 tutuklama 27.01.2024 | 15:54
Esenler’de seyir halindeki araç alev aldı: O anlar kamerada | Video 01:37
Esenler'de seyir halindeki araç alev aldı: O anlar kamerada | Video 27.01.2024 | 15:07

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA