Giriş Tarihi: 30.09.2024 10:36
Güncelleme Tarihi: 30.09.2024
10:36
Kan donduran olay: 8 yaşındaki çocuğa istismarda bulunup tehdit etti!
Kan donduran olay Adana'da meydana geldi. Oto tamircisi 62 yaşındaki M.M., taşınma hazırlığı yapan kiracısının 8 yaşındaki erkek torunu E.B.'ye, iddiaya göre, cinsel istismarda bulundu. Mahalleli, linç girişiminde bulunduğu M.M.'nin evinin duvarlarına sprey boyayla yazılar yazıp, camlarını taşladı. Tedavisinin ardından gözaltına alınan M.M., tutuklandı. İşte haberin detayları..