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Giriş Tarihi: 30.09.2024 10:36 Güncelleme Tarihi: 30.09.2024 10:36

Kan donduran olay: 8 yaşındaki çocuğa istismarda bulunup tehdit etti!

Kan donduran olay Adana'da meydana geldi. Oto tamircisi 62 yaşındaki M.M., taşınma hazırlığı yapan kiracısının 8 yaşındaki erkek torunu E.B.'ye, iddiaya göre, cinsel istismarda bulundu. Mahalleli, linç girişiminde bulunduğu M.M.'nin evinin duvarlarına sprey boyayla yazılar yazıp, camlarını taşladı. Tedavisinin ardından gözaltına alınan M.M., tutuklandı. İşte haberin detayları..

Kan donduran olay: 8 yaşındaki çocuğa istismarda bulunup tehdit etti!

Kan donduran olay, 1 Eylül'de Adana'nın Çukurova ilçesinde meydana geldi. Taşınmak için hazırlık yapan anneannesi F.C.'nin yanına giden E.B., sokakta oynadığı sırada topu üst kattaki ev sahibi M.M.'nin balkonuna düştü.

Kan donduran olay: 8 yaşındaki çocuğa istismarda bulunup tehdit etti!

"KİMSEYE SÖYLEMEYECEKSİN"

Balkona çıkan M.M., "Gel, topunu vereyim" diyerek E.B.'yi yanına çağırdı.

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Kan donduran olay: 8 yaşındaki çocuğa istismarda bulunup tehdit etti!

M.M., iddiaya göre, E.B.'ye, cinsel istismarda bulunup, kimseye söylememesi için de tehdit etti. Durumu kimseyle paylaşamayan E.B., 8 Eylül'de olayı anneannesi ve babası 36 yaşındaki O.B.'ye anlattı.

Kan donduran olay: 8 yaşındaki çocuğa istismarda bulunup tehdit etti!

MAHALLELİ EVİNİ TAŞLAYIP YAZILAR YAZDI

Olayı öğrenen mahalleli, oto tamircisi M.M.'nin evini bastı. Kalabalık grup, sokağa çıkan M.M.'ye linç girişiminde bulundu. Polisin müdahalesiyle linç edilmekten kurtulan M.M. hastaneye kaldırıldı ve tedavisinin ardından E.B.'nin ailesinin şikayeti üzerine, gözaltına alındı.

Kan donduran olay: 8 yaşındaki çocuğa istismarda bulunup tehdit etti!

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.M., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

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