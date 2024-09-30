Video Yaşam İstismar şüphelisinin evini taşlayıp, duvarlarına sprey boyayla yazı yazdılar | Video
İstismar şüphelisinin evini taşlayıp, duvarlarına sprey boyayla yazı yazdılar | Video

İstismar şüphelisinin evini taşlayıp, duvarlarına sprey boyayla yazı yazdılar | Video

30.09.2024 | 12:08

Adana’da oto tamircisi M.M. (62), taşınma hazırlığı yapan kiracısının 8 yaşındaki erkek torunu E.B.’ye, iddiaya göre, cinsel istismarda bulundu. Mahalleli, linç girişiminde bulunduğu M.M.’nin evinin duvarlarına sprey boyayla yazılar yazıp, camlarını taşladı. Tedavisinin ardından gözaltına alınan M.M., tutuklandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, 1 Eylül'de Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi'ndeki 2 katlı müstakil evde meydana geldi. Taşınmak için hazırlık yapan anneannesi F.C.'nin yanına giden E.B., sokakta oynadığı sırada topu üst kattaki ev sahibi M.M.'nin balkonuna düştü. Balkona çıkan M.M., "Gel, topunu vereyimö diyerek E.B.'yi yanına çağırdı. M.M., iddiaya göre, E.B.'ye, cinsel istismarda bulunup, kimseye söylememesi için de tehdit etti. Durumu kimseyle paylaşamayan E.B., 8 Eylül'de olayı anneannesi ve babası O.B.'ye (36) anlattı.

MAHALLELİ LİNÇ GİRİŞİMİNDE BULUNDU
Olayı öğrenen mahalleli, oto tamircisi M.M.'nin evini bastı. Kalabalık grup, sokağa çıkan M.M.'ye linç girişiminde bulundu. Polisin müdahalesiyle linç edilmekten kurtulan M.M. hastaneye kaldırıldı ve tedavisinin ardından E.B.'nin ailesinin şikayeti üzerine, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.M., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Kimliği belirsiz kişiler, M.M.'nin evini taşlayıp, duvarlarına da sprey boyayla 'çocuk tacizcisi', 'daha 8 yaşında', 'adalet sağlanacak' gibi yazılar yazdı.

'HAK ETTİĞİ CEZAYI ALSIN'
Çocuklarının psikolojisinin bozulduğunu anlatan baba O.B., "Biz, olayı sonradan öğrendik. Narin ve Sıla kızımıza üzülürken, bu olay başımıza geldi. Şimdi oğlum psikolojik tedavi görüyor. Eşi, kira nedeniyle anlaşmazlık yaşadığımızı söylüyormuş komşularına. Hak ettiği cezayı almasını istiyoruzö diye konuştu.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Arnavutköy’de polisten kaçan motosikletlilerin kaza yaptığı an kamerada | Video 00:34
Arnavutköy'de polisten kaçan motosikletlilerin kaza yaptığı an kamerada | Video 30.09.2024 | 12:27
Bakan Yerlikaya: Saygısızca araç kullananları affetmeyeceğiz | Video 01:04
Bakan Yerlikaya: “Saygısızca araç kullananları affetmeyeceğiz” | Video 30.09.2024 | 12:26
İstismar şüphelisinin evini taşlayıp, duvarlarına sprey boyayla yazı yazdılar | Video 01:24
İstismar şüphelisinin evini taşlayıp, duvarlarına sprey boyayla yazı yazdılar | Video 30.09.2024 | 12:08
Yakını direksiyon sınavında kaldı, bıçakla eğitmene saldırdı | Video 02:32
Yakını direksiyon sınavında kaldı, bıçakla eğitmene saldırdı | Video 30.09.2024 | 10:44
Polislerin ceza yazmasına sinirlendi, aracını parçaladı | Video 00:23
Polislerin ceza yazmasına sinirlendi, aracını parçaladı | Video 30.09.2024 | 10:29
Karayoluna inen ayı böyle görüntülendi | Video 01:03
Karayoluna inen ayı böyle görüntülendi | Video 30.09.2024 | 10:29
Tekirdağ’da yıldırım düşme anı kamerada: Geceyi gündüze çevirdi | Video 02:31
Tekirdağ'da yıldırım düşme anı kamerada: Geceyi gündüze çevirdi | Video 30.09.2024 | 10:26
Serhat Akın’ın vurulmasıyla ilgili 6 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video 01:06
Serhat Akın'ın vurulmasıyla ilgili 6 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video 30.09.2024 | 10:26
Komşusunu öldüren şüpheli: Kendi bıçağının üzerine düştü, ben bıçaklamadım | Video 01:06
Komşusunu öldüren şüpheli: "Kendi bıçağının üzerine düştü, ben bıçaklamadım" | Video 30.09.2024 | 10:25
Hatay’da şaşkına çeviren olay! Otomobil, prefabrik iş yerinin içinden geçti | Video 03:04
Hatay'da şaşkına çeviren olay! Otomobil, prefabrik iş yerinin içinden geçti | Video 30.09.2024 | 09:23
İstanbul’da düzenlenen Kuyu-30 operasyonlarında 23 şüpheli yakalandı | Video 01:11
İstanbul'da düzenlenen "Kuyu-30" operasyonlarında 23 şüpheli yakalandı | Video 30.09.2024 | 08:50
Osmaniye’de düğünde davetlilerin birbirine girdiği anlar kamerada | Video 00:36
Osmaniye'de düğünde davetlilerin birbirine girdiği anlar kamerada | Video 30.09.2024 | 08:49
Eskişehir’de çöp ev vakası: Ceset koku nedeniyle zor çıkarıldı | Video 02:20
Eskişehir’de çöp ev vakası: Ceset koku nedeniyle zor çıkarıldı | Video 30.09.2024 | 08:49
Yarışmacı Kim Milyoner Olmak İster?’de gözyaşlarına hakim olamadı! İşte o anlar! 01:31
Yarışmacı Kim Milyoner Olmak İster?’de gözyaşlarına hakim olamadı! İşte o anlar! 29.09.2024 | 23:39
Yarışmacı Kim Milyoner Olmak İster?’de gözyaşlarına hakim olamadı! Büyük ödüle 3 adım kala öyle bir karar verdi ki… 02:34
Yarışmacı Kim Milyoner Olmak İster?’de gözyaşlarına hakim olamadı! Büyük ödüle 3 adım kala öyle bir karar verdi ki… 29.09.2024 | 23:12
Büyük ödüle 3 adım kala öyle bir karar verdi ki… 03:26
Büyük ödüle 3 adım kala öyle bir karar verdi ki… 29.09.2024 | 23:14
Şehrin göbeğinde attığı drift pahalıya patladı | Video 00:31
Şehrin göbeğinde attığı drift pahalıya patladı | Video 29.09.2024 | 16:25
Beykoz’da çakarlı driftli düğün konvoyu kamerada | Video 02:19
Beykoz'da çakarlı driftli düğün konvoyu kamerada | Video 29.09.2024 | 16:21
Van’da kaybolan üniversite öğrencisi kızdan haber alınamıyor | Video 06:54
Van'da kaybolan üniversite öğrencisi kızdan haber alınamıyor | Video 29.09.2024 | 15:34
Diş hekiminin darp edildiği olayda yeni görüntüler ortaya çıktı | Video 03:14
Diş hekiminin darp edildiği olayda yeni görüntüler ortaya çıktı | Video 29.09.2024 | 15:31

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA