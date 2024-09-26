Giriş Tarihi: 26.09.2024 12:09
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024
12:09
Kan donduran olay: Sevgilisi ile plan yapıp eşini şarj kablosuyla öldürttü!
Kan donduran olay Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde meydana geldi. İntihar ihbarı üzerine polisin gittiği evde ölü bulunan 48 yaşındaki Şerafettin Sezer'in korkunç bir cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Sezer'i uyurken cep telefonu şarj kablosuyla boğarak öldürüp, boğazına elektrik kablosu sararak intihar gibi göstermeye çalıştığı belirlenen eşi Z.S. ve 34 yaşındaki sevgilisi U.G. gözaltına alındı. İşte haberin detayları…