Kan donduran olay: Sevgilisi ile plan yapıp eşini şarj kablosuyla öldürttü!

'UYURKEN SEVGİLİSİNİ EVE ALDI'

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne götürülen Z.S. ile U.G., sorguya alındı. Sorguda Şerafettin Sezer'in cinayete kurban gittiği belirlendi. S.Z.'nin bir süredir U.G. ile ilişki yaşadığı, bu yüzden Şerafettin Sezer'i öldürmek için plan yaptıkları ifade edildi. İddiaya göre; işten gelen Sezer yatak odasında uyurken Z.S., sevgilisi U.G.'yi eve çağırdı. Z.S. ve U.G., Sezer'i uyurken cep telefonu şarj kablosu ile boğarak öldürdü. Olayı intihar gibi göstermek isteyen iki şüpheli, Sezer'in boğazına bu kez elektrik kablosu dolayıp, öldüğünden emin olduktan sonra evden ayrıldı.

'CESEDİNİ KIZI BULDU'

Akşam saatlerinde işten eve gelen çiftin 21 yaşındaki kızı H.S., babasının yatakta cansız bedenini görünce durumu annesine haber verdi. Bunun üzerine Z.S.'nin, eşinin intihar ettiği ihbarında bulunduğu öğrenildi. Emniyette sorguları tamamlanan Z.S. ile U.G.'nin bugün Çerkezköy ilçesinde adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.